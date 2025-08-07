Jon Batiste lanza Big Money, un homenaje bailable al rock and roll afroamericano

El nuevo álbum de Jon Batiste llegará el 22 de agosto

El aclamado músico estadounidense Jon Batiste, ganador del Grammy a Álbum del Año por We Are, está por lanzar su nueva producción discográfica: Big Money. El álbum saldrá a la luz el próximo 22 de agosto y promete ser una experiencia musical profunda, honesta y totalmente orgánica.

Big Money es amor, capitalismo y humanidad en una sola toma

En entrevista con Martha Debayle para Martha Debayle en W, Batiste reveló que Big Money es una exploración de temas como el amor, el capitalismo y el niño interior. Fue grabado en menos de dos semanas, en sesiones en vivo junto a todos los músicos, “respirando el mismo aire”, lo que le dio un sonido auténtico y lleno de alma.

El artista describió el disco como una invitación a bailar, cantar y reflexionar: “Es como una reunión tribal que se convierte en comunidad cuando lo llevas al escenario”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis vuelven con Freaky Friday: una historia que crece con nosotras

Jon Batiste reescribe la historia del rock and roll

Una de las propuestas más poderosas de Big Money es su regreso a las raíces del rock and roll afroamericano. Para Batiste, nombres como Chuck Berry, Little Richard y Fats Domino deben ocupar el lugar que merecen como padres fundadores del género.

El álbum representa una nueva forma de Americana, donde se mezcla la tradición de los músicos del sur de Estados Unidos con los sonidos modernos para construir el futuro de la música.

Colaboraciones inesperadas: No I.D. y Randy Newman

Big Money incluye colaboraciones con el productor No I.D., conocido por su trabajo con Jay-Z y Beyoncé. Lo curioso es que tras años de amistad y conversaciones filosóficas, descubrieron que son primos lejanos gracias a un programa de genealogía. Juntos, coprodujeron el álbum desde una conexión personal y creativa muy especial.

También participa el legendario Randy Newman, compositor de películas como Toy Story y A Bug’s Life, quien volvió a cantar gracias a la inspiración que le generó su vínculo con Batiste. Juntos grabaron el tema “Lonely Avenue”, en homenaje a Ray Charles.

Colaboraciones inesperadas: No I.D. y Randy Newman / Axelle/Bauer-Griffin Ampliar

Jon Batiste quiere traer Big Money a México

Durante la entrevista, Jon Batiste expresó su profundo cariño por México y su deseo de presentarse en el país como parte de su próxima gira. Recordó su colaboración con Natalia Lafourcade en Carnegie Hall y aseguró que hay muchas razones personales y artísticas para regresar.

La gira comenzará el 27 de agosto en Kansas City, pero Batiste dejó claro que su corazón lo llama a México: “Tengo que ir. Lo siento en el alma”.

Lo que inspira a Jon Batiste como músico

Cuando se le preguntó qué lo inspira actualmente, Batiste confesó que está en constante aprendizaje y que disfruta descubrir artistas jóvenes con hambre de crecer. Mencionó que ha escuchado lo nuevo de Tyler, The Creator, así como composiciones del argentino Astor Piazzolla, entre otros talentos.

Para él, la clave está en mantenerse humilde: “Para ser el mejor, tienes que ser útil y estar al servicio de los demás”.

Lo que inspira a Jon Batiste como músico / Phillip Faraone Ampliar

¿Dónde escuchar Big Money?

El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 22 de agosto y ya puede reservarse en formato CD, vinilo rosa y edición especial autografiada. Si We Are lo posicionó como uno de los músicos más influyentes del momento, Big Money promete consolidar esa reputación con un sonido fresco, profundo y lleno de historia.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/bFuzGaafPvk