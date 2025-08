Tema central de la Reforma Electoral debe ser la elección del PJ: Luis Carlos Ugalde

La reforma electoral debe abrirse a toda la sociedad, con una integración real de puntos de vista desde el INE, los consejeros locales, los partidos, los medios de comunicación y más actores, consideró el expresidente del IFE (hoy INE), Luis Carlos Ugalde, quien junto con otros exconsejeros electorales ha hecho un llamado a que el proceso de cambio no se haga “al ojo de buen cubero”, luego de darse a conocer la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

En entrevista para el programa "Así las Cosas" con Diego Martínez e Issac Morán, en ausencia de Gabriela Warkentin, Ugalde afirmó que aún hay tiempo y disposición para llevar a cabo una reforma electoral seria, basada en un diagnóstico amplio, técnico y no ideológico.

“No se trata de destruir, sino de mejorar”

Advirtió que uno de los ejes fundamentales debe ser revisar también la reforma judicial, pues de lo contrario “llevarlo a cabo de la misma manera es muy caro y muy complicado. Además, repetir la elección judicial en 2027 sería revivir el caos de los acordeones. No le conviene a nadie, ni a la presidenta de la República, un proceso judicial mal ejecutado”.

Ugalde alertó sobre los riesgos de una mala reforma electoral, basada en prejuicios o en ideas populistas: “Si se piensa que hay que desaparecer al INE y crear algo nuevo, es un enorme riesgo. Si se cree que basta con quitarle dinero al INE y a los partidos para ser austeros, eso no ayuda. Si se piensa que eliminar a los plurinominales es la solución porque ‘la gente no los quiere’, eso no significa que sea lo mejor para el país”.

El expresidente del IFE recordó que los diputados de representación proporcional, como Pablo Gómez en 1979, fueron clave para abrir espacios a la izquierda y garantizar un Congreso más representativo. “Una buena parte de los legisladores actuales no hacen su trabajo de forma responsable, por eso hay una gran falta de calidad legislativa. Pero eso no se resuelve eliminando figuras, sino con reglas que garanticen un mejor desempeño”, pero eso no implica que se deban acabar los plurinominales, aclaró.

