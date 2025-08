Acusa PAN intervención de E.U. para sacar a Pablo Gómez de la UIF

Evidente que la llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, tuvo como uno de los reclamos que Pablo Gómez no ha hecho transparente y objetiva su labor al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue lo que aseguró el vocero del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, Federico Döring.

A través de un video, el legislador enfatizó que el gobierno estadounidense se cansó de la labor de Pablo Gómez, quien ahora encabezará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, anunciada por la Jefa del Ejecutivo este sábado y que se encargará de crear la próxima reforma electoral.

“Uno de los reclamos de lo que no ha hecho suficientemente bien el gobierno de México, es la labor del inútil Pablo Gómez en la UIF, por eso ha rodado su cabeza, porque ya se hartó el gobierno estadounidense de lo tanto que he criticado de Sheinbaum, estos decomisos sin detenidos y sobre todo, sin bienes asegurados. Que insulten la inteligencia de todos los mexicanos que encuentran los barcos, los carro tanques, las pipas y toda la industria del huachicol fiscal de Morena, pero jamás les congelan un centavo, que bueno que se largó de la UIF, Pablo Gómez que no sirvió para nada, recuerdo que votamos en contra de él y jamás tuvo el aval de los diputados del PAN, el tiempo me ha dado la razón”.

