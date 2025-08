“Los Zodiaco” no existieron, según autoridades la banda de secuestradores fue un “bautizo de los medios”: Israel Vallarta

“Fueron sentimientos encontrados, mil pensamientos en uno, el poder entender que mi realidad se volvía palpable una libertad que ya estaba a mi alcance, acercarme a mi esposa, mis hijos, familiares, acercarme a muchos compañeros de la comunicación para escuchar mi versión, de mi voz, no quedarse con las otras versiones después de muchos años que se me permita mi derecho a la réplica”.

En entrevista con Israel Vallarta, liberado este viernes del penal del Altiplano tras casi 20 años de prisión sin sentencia, dijo que la banda dedicada al secuestro “Los Zodiaco” que supuestamente lideraba nunca existió. El nombre surgió cuando se preguntaba el signo zodiacal de los que se encontraban en el momento del montaje e informó que cuando solicitaron el expediente de los antecedentes del grupo delictivo de fechas anteriores a la detención, la contestación fue que “era un bautizo de los medios de comunicación”.

Montaje mediático y detenciones sin pruebas

Vallarta al ser cuestionado sobre si le gustaría que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna sea extraditado comentó que no “ganaría gran cosa, al contrario, el beneficio sería para él”, muchos servidores públicos lo apoyarían en la cárcel e hizo un llamado a las autoridades a que llegue una administración que esté en contra de todos los responsables y les den seriedad y certeza a los mexicanos.

“Ya quedó atrás, queda para tenerlo en cuenta, no olvidar, perdonar, pero no olvidar, para que sea combustible para salir adelante, lograr un cambio con esos servidores públicos que no son públicos, son para ellos mismos, para sus intereses, que dejen el camino para aquellos que sí creen en una justicia, una hermandad para los mexicanos, para esas personas mis respetos”.

Tortura, montaje y proceso pendiente

Relató su privación de libertad, el montaje, cómo al no aceptar el guion lo golpearon, la tortura que sufrió incluso dentro del reclusorio por órdenes de afuera y mencionó las detenciones de sus familiares a quienes vinculaban con la banda de secuestradores; Luis Cárdenas Palomino, considerado mano derecha de Genaro García Luna y quien participó en el montaje, actualmente enfrenta cargos por tortura a familiares de Israel Vallarta.

Sobre Florence Cassez, Vallarta señaló que se sintió agradecido cuando fue liberada, ella creyó en las autoridades mexicanas y pensó que la justicia era como en su país, “le dije aquí no es Francia”; sufrió humillaciones y se fue porque la Fiscalía no pudo sustentar las falsas acusaciones.

En el espacio de Así las Cosas PM, el abogado de Israel Vallarta, Arturo Robles, dio a conocer que aún no tienen nada concreto, pero ya podrán definir qué harán o si pedirán una reparación del daño. Sobre si hay algún indicio de que la Fiscalía General de la República vaya a apelar las decisiones judiciales, dijo que será su resolución, pero esperan no lo hagan porque la decisión fue justa.

