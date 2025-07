Jueza sentenciará a Ovidio el 9 de enero; El Mayo regresa a tribunales en agosto

Una jueza federal de los Estados Unidos programó para el próximo 9 de enero la audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán López, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, por los cuatro cargos de narcotráfico y delincuencia organizada de los que se declaró culpable el pasado 11 de julio.

En un oficio actualizado en el expediente de la Corte, la jueza federal del Distrito Norte de Illinois, Sharon Johnson Coleman, informó que la audiencia se realizará en la fecha referida a las 11 de la mañana.

Este calendario de la audiencia podría ser modificado solo si existe una petición justificada de las partes para ello.

En el papel la gravedad de los delitos por los cuales se declaró culpable Guzmán, entre ellos tráfico de fentanilo, ameritarían una sentencia como mínimo de 20 años de cárcel sin ningún tipo de beneficio y como máximo la prisión de por vida. Fue esta última sentencia la que se impuso, por delitos similares, a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sin embargo, se espera que gracias al cambio de declaración de no culpable a culpable que Ovidio Guzmán dio y que le ahorró Estados Unidos el tiempo y costos, y a las promesas de entrega de información y recursos en su calidad de testigo colaborador, los fiscales estadounidenses emitan una recomendación por una pena menor a la que le correspondería.

Cabe señalar que para la fijación de la condena la jueza realizará un análisis a partir de la recomendación que emita tanto el Departamento de Justicia como otras agencias federales, y los elementos que aporte la defensa del ahora delincuente confeso. Esto abre la puerta para un amplio abanico de matices o recomendaciones que puede incluir, por ejemplo, la recomendación de resta al sentenciado el tiempo que ya lleva en prisión.

En el acuerdo de culpabilidad de Ovidio los fiscales le comprometieron a presentar una recomendación de sentencia inferior a la máxima siempre y cuando a juicio del gobierno la información aportada por Ovidio Guzmán resulte útil para fortalecer otras investigaciones o procesos en curso.

Esta y otras recomendaciones que se hagan no son vinculantes ni obligatorias. La jueza es la que tiene la última palabra sobre que condena es la que debe imponerse en este caso a partir de su análisis técnico y jurídico. En su acuerdo de culpabilidad el hijo de El Chapo renunció a su derecho a presentar una apelación en contra de la condena que fije la juzgadora.

Vuelve El Mayo ante Cogan

En menos de un mes, el próximo 25 de agosto, el otro líder y fundador del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, comparecerá nuevamente ante el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn, para una audiencia de revisión avances del proceso iniciado en su contra por diversos cargos de narcotráfico.

El proceso en contra de Zambada arrancó hace un año cuando el capo fue detenido en Texas luego de que, según su propia narración, fue secuestrado y trasladado en una aeronave a dicha ciudad por e hijo menor de El Chapo, Joaquín Guzmán López quien también decidió entregarse.

Los fiscales han informado que esta sobre la mesa la posibilidad de solicitar la pena de muerte en caso de que el caso avance a juicio y haya un veredicto de culpabilidad por un jurado.

En su audiencia inicial Zambada se declaró no culpable y desde ahí el caso ha avanzado por la vía de la preparación rumbo al juicio. No obstante, su abogado defensor Frank Pérez ha referido que está abierta la posibilidad de una negociación que implique un compromiso de los fiscales por no buscar la pena capital.