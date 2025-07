EntrevistaExclusiaW: Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en “Martha Debayle en W”

La secuela de Freaky Friday está a punto de llegar a la pantalla grande, y para conocer todos los detalles, charlamos con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. En esta primera parte de la entrevista exclusiva, ambas actrices nos cuentan cómo fue volver a interpretar a Tess y Anna, personajes que marcaron a toda una generación.

Otro viernes de locos retoma la historia años después del primer intercambio de cuerpos. Ahora, Anna es madre de una hija y una hijastra, y junto a Tess enfrentan los desafíos de una familia reconfigurada. Pero un nuevo giro los hace descubrir que, a veces, el rayo puede caer dos veces en el mismo lugar.

Freakier Friday se estrena este 7 de agosto en todos los cines.

MARTHA DEBAYLE PLATICÓ EN EXCLUSIVA CON LINDSAY LOHAN Y JAMIE LEE CURTIS

Previo al estreno de Otro viernes de locos, Martha Debayle habló con Lindsay Lohan sobre lo que representa esta nueva entrega ahora que la actriz es madre tanto en la vida real como en su personaje de Anna Coleman.

“Ser madre cambia tu perspectiva de la vida por completo. Sí, tienes otra empatía y sensibilidad y el mundo se ve distinto al ser madre. Ya no se trata de ti, sino de tu hijo”, comentó Lohan.

Por otra parte, Jamie Lee Curtis mencionó el mensaje importante que tiene Freaky Friday respecto a la unión y apoyo entre madre e hija: “También es un testimonio de los abuelos que apoyan a sus hijos solteros diciendo ‘Entiendo que lo haces sola, pero no tienes que estarlo. Quizás no tengas pareja, pero eso no significa que no estaré ahí para ti’”.

De este modo, se espera que la segunda parte de Un viernes de locos conmueva a sus seguidores, luego de que en 2003 la trama hiciera enloquecer al público juvenil.