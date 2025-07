El gran mito de la perimenopausia: ¿te sigue bajando? Eso no significa que estés bien

Aunque la menopausia es un tema que se ha vuelto más visible en los últimos años, la perimenopausia sigue siendo una gran desconocida para muchas mujeres. En entrevista con Martha Debayle, la endocrinóloga Tatiana Piña, conocida en redes como @tushormonas, explicó que este periodo puede comenzar desde los 38 o 40 años y extenderse por más de una década, a pesar de que muchas mujeres siguen menstruando regularmente y sus estudios hormonales aparentan normalidad.

“Una cosa es lo que ves en el laboratorio y otra lo que sientes”, sentenció la doctora Piña.

¿Qué es la perimenopausia y cómo identificarla?

La perimenopausia es el periodo previo a la menopausia, caracterizado por fluctuaciones hormonales irregulares. Piña lo compara con una “pubertad a la inversa”, donde el ovario un mes produce estrógenos y al siguiente no. Esta inestabilidad hormonal provoca síntomas físicos y emocionales que muchas veces se confunden con estrés, agotamiento o problemas emocionales.

Entre los signos más comunes destacan:

Ciclos menstruales irregulares (más cortos o más largos)

(más cortos o más largos) Sangrados abundantes , ligeros o con coágulos

, ligeros o con Dolor ovulatorio en mujeres que antes no lo experimentaban

en mujeres que antes no lo experimentaban Disminución del libido

Resequedad vaginal que puede causar dolor durante las relaciones sexuales

que puede causar dolor durante las relaciones sexuales Bochornos nocturnos

Alteraciones del sueño

Cambios de humor o ansiedad

¿Qué es la perimenopausia y cómo identificarla? / Maskot Ampliar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La sexualidad después de los 40: libertad, placer y empoderamiento

No es tu culpa, es tu cuerpo: la perimenopausia también afecta a la familia

Durante la conversación, Martha Debayle subrayó el impacto emocional que tiene este proceso no solo en las mujeres, sino también en su entorno familiar. La confusión, la irritabilidad, el desgano sexual y el agotamiento generan conflictos con las parejas y los hijos.

“Le da perimenopausia a la familia”, bromeó Piña, al recalcar que es importante educar a las parejas sobre este proceso.

Además, la doctora destacó que la pérdida de libido no siempre tiene una solución hormonal inmediata. Es fundamental evaluar también el estado emocional, la autoimagen, la relación de pareja y el estilo de vida. En casos necesarios, puede recurrirse a terapia con andrógenos, pero siempre con seguimiento médico y sin recurrir a soluciones peligrosas como el pelet, que está desaconsejado por la Cofepris y la FDA.

Cuerpo nuevo, reglas nuevas: cambios físicos en la perimenopausia

Otro fenómeno común en esta etapa es el embarnecimiento: las mujeres pueden mantener el mismo peso en la báscula, pero notar que su cuerpo cambia. Esto ocurre porque la grasa se redistribuye desde las caderas hacia el abdomen debido a la disminución de estrógenos.

“Es como si tu cuerpo se reconfigurara”, explicó Piña. “El vestido de hace 10 años ya no cierra igual del tórax, aunque peses lo mismo”.

Además, este cambio metabólico hace más difícil bajar de peso, y en algunos casos, se recomienda el uso de medicamentos GLP-1 (como Saxenda o Mounjaro) en combinación con terapia hormonal, siempre y cuando estén médicamente indicados.

¿Cuándo acudir al médico?

Tatiana Piña fue enfática: no todas las mujeres necesitan tratamiento, pero si te sientes mal, si tus ciclos cambian drásticamente o si simplemente “ya no te sientes tú”, es momento de buscar ayuda. Y no con cualquier especialista.

Cuerpo nuevo, reglas nuevas: cambios físicos en la perimenopausia / Peter Dazeley Ampliar

“No todo médico sabe manejar la menopausia”, advirtió. Lo ideal es acudir con un endocrinólogo o ginecólogo especializado en salud hormonal femenina.

Finalmente, subrayó la importancia del ejercicio, la alimentación y la gestión del estrés como pilares del bienestar durante esta etapa. La perimenopausia no tiene por qué vivirse en silencio ni con sufrimiento. Con información, acompañamiento y hábitos saludables, se puede transitar con plenitud.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/ww2KNIDTe2E