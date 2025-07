SEGOB se reserva opinión por investigaciones de la FGR sobre Chávez Junior y Hernán Bermúdez

La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez declinó hablar sobre los casos Hernán Bermúdez Requena y Julio César Chávez Junior, debido al sigilo de las investigaciones pues informó, ambos casos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República y además tienen la instrucción presidencial de esperar a los resultados de éstas.

“En los dos casos hay investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República, y ya nos ha dicho la presidenta que esperemos los resultados de las investigaciones, tanto a nivel estatal como en la Fiscalía General. Entonces, yo sí me han comentado sobre las solicitudes que ustedes han hecho sobre las salidas y entradas por parte de Migración, y les he preguntado que, si esa información ya la solicitaron en la FGR, nos han dicho que sí, por lo tanto, queda en la carpeta de investigación y nosotros no podemos estar dando esa información respecto de estos casos”, aclaró la titular de la SEGOB.

A pregunta expresa sobre recobrar la gobernabilidad en el Estado de Tabasco luego del atentado sufrido por el sacerdote Héctor Alejandro Pérez, la titular de la Secretaría de Gobernación, refirió que continúan las investigaciones y que están a la espera de resultados.

“Yo le puedo decir que se ha estado trabajando bien en atención a las causas, nos ha estado tocando hacer programas en la parte que nos corresponde y estamos muy en contacto con el Gobierno del Estado. De hecho, la cuestión importantísima es el número de delitos como han bajado en el Estado. Entonces, continúan las investigaciones y esperamos pronto resultados”, respondió la funcionaria.

Respecto a si se tiene conocimiento de algún tipo de control de confianza aplicado al exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López, la secretaria de Gobernación se limitó a responder que “hay investigaciones que vienen de tiempo atrás en las cuales la propia Fiscalía tendrá que informar sobre cuál es el resultado ya de la investigación y precisamente dónde está la persona y todo lo demás, o las personas”, puntualizó.

En conferencia de prensa informamos los resultados del diálogo establecido con colectivos y familiares de personas desaparecidas, a través de 90 mesas de trabajo, lo que nos permitió nutrir las reformas en la materia. Estamos avanzando para dar cumplimiento al nuevo marco… pic.twitter.com/SL3cjVUMlJ — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 23, 2025

