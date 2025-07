No se pueden subastar esculturas de Fidel y el “Che”: Clara Brugada

Las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara no pueden ser subastadas, advirtió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en respuesta a la propuesta de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Brugada señaló que las alcaldías no cuentan con facultades legales para vender o subastar monumentos o figuras artísticas, por lo que ya se trabaja en coordinación con el Gobierno Federal para recuperar y reubicar las estatuas en un nuevo espacio público.

“Una de las finalidades de las alcaldías es garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna”, afirmó la mandataria.

Durante conferencia de prensa, citó el artículo 20, fracción 19 de la Ley de Alcaldías, para sustentar su postura.

“Esto es lo que dice hoy por hoy la Ley de Alcaldías, por lo tanto, no se pueden subastar esas esculturas. Es un bien público que no es patrimonio de una persona, sino del Gobierno, y por lo tanto de la Ciudad de México. Las alcaldías no tienen atribuciones para hacer subastas ni para vender nada”, sentenció.

Estas declaraciones se dan luego de que Rojo de la Vega publicara un mensaje dirigido a “los comunistas” en el que sugería subastar las esculturas del monumento “Encuentro”, que anteriormente se encontraba en la colonia Tabacalera.

“Lo que queremos es el rescate de estas esculturas artísticas, estaremos platicando con la alcaldía Cuauhtémoc para garantizar que así sea; estas esculturas no pueden estar en una bodega, deben recuperarse para que estén en un lugar simbólico de la Ciudad de México”, aseveró.

