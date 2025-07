Esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara se compraron de manera irregular por exalcalde: Alessandra Rojo de la Vega

“Nada ni nadie puede estar por encima de la ley, aspiramos ser un país donde se hagan las cosas bien y se cumplan las normas y que ningún capricho personal pase por el marco legar”.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que las esculturas del comandante Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara del Jardín Tabacalera se compraron de manera irregular por el exalcalde de la alcaldía Cuauhtémoc, Ricardo Monreal y aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México no dio el permiso.

Rojo de la Vega informó que los recursos que utilizaron para la compra de las esculturas fueron del capítulo cinco mil exclusivamente para compra de maquinaria, poner luminarias y pavimentación, su costo fue de 600 mil pesos, en 2017 se realizó la compra y en 2018 su instalación; además dio a conocer que tienen un oficio donde se negó su instalación.

Foto: Cuartoscuro Ampliar

“No estaba etiquetado, ese presupuesto era para obra, para hacer obras, arreglar calles, baches, entendemos el abandono de nuestras calles durante varios años, los recursos fueron utilizados para comprar dos estatuas que sabemos lo que representan”.

La alcaldesa de Cuauhtémoc puntualizó que la Ciudad de México no reconocer gobiernos dictatoriales, “sabemos que son asesinos, tienen presos políticos… no importa el color del partido, la ideología, estos sujetos como Díaz Ordaz no van a promover dictadores asesinos opresores de la misma manera, incluye a estos dos sujetos que encima de todo empobrecieron y negaron la dignidad humana”.

Las esculturas se encuentran resguardadas en una bodega, la alcaldesa de Cuauhtémoc dijo que a través de un comunicado informarán que decisión tomarán los vecinos sobre que harán con ellas.

Sobre la movilización del próximo 20 de julio por parte de quienes se oponen a su retiro comentó “bienvenida la libertad de expresión de quienes quieren defender personales asesinos que pisaron los derechos humanos”.

Ni el Che ni Fidel pidieron autorización para instalarse en Cuba… y tampoco en la Tabacalera.



Pero aquí 𝐬𝐢́ 𝐬𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐲.

Cuauhtémoc Libre🫡 pic.twitter.com/0Iyi7lDPWJ — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) July 17, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información