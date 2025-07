Morena promete investigar a Jorge Romero por cártel inmobiliario “tope donde tope”

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, advirtió que no dará marcha atrás en la investigación contra el líder nacional del PAN, Jorge Romero, señalado como presunto cabecilla del Cártel Inmobiliario que operó en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

“Tope donde tope”, dijo el legislador, al denunciar que ha sido amenazado por panistas que le exigen frenar las indagatorias, bajo advertencia de intensificar una campaña de guerra sucia en su contra. Sin embargo, Ávila aseguró que estas presiones no lo intimidan, sino que lo motivan a continuar.

“Por más que me manden emisarios del PAN para tratar de amenazarme o incidir en que no siga adelante con esta comisión, o de lo contrario continuarán con su guerra sucia en contra mía, no me voy a echar pa’trás. Mientras más amenazas reciba, más me motivan para seguir adelante”.

— Arturo Ávila