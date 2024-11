Jefe de “cártel inmobiliario” es presidente del PAN, arremete Claudia Sheinbaum

Fuertes críticas lanzaron la presidente Claudia Sheinbaum, a Jorge Romero quien este domingo, fue elegido para ser el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional en sustitución de Marko Cortés.

Durante la mañanera la Primera Mandataria, aseguró que será el jefe del “cartel inmobiliario” quien encabezará el albiazul y es que recordó que fue en su administración en la Ciudad de México, cuando la entonces titular de la Fiscalía Capitalina, Ernestina Godoy, la que descubrió las irregularidades que después fueron denunciadas por las propias inmobiliarias.

“Es el jefe del cartel inmobiliario el presidente del PAN, lo conocimos muy bien en la Ciudad de México, probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el módulo operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez, entonces pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional y es parte del conservadurismo”.

Venimos de un movimiento social; nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. https://t.co/Kb1O1EjbKQ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 11, 2024

Explicó que investigar, la ex Fiscal descubrió que en un edifico, los departamentos tenían un solo dueño poco a poco se dieron cuenta que había construcciones que violaban el uso de suelo, tras lo cual comenzaron denuncias de dueños cuyos departamentos eran inexistentes al pertenecer en pisos que no contaban con permiso para construcción. Sheinbaum Pardo no descartó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pueda tener comunicación con la nueva dirigencia.

“Pero en particular este grupo que llega hoy a la diligencia del PAN, pues es un grupo conocido por los propios panistas, pues estos esquemas de mucha corrupción, que nacieron en esta alcaldía, entonces pues así que digan qué renovación tuvo el partido de Acción Nacional pues no mucha verdad… no secretaria de gobernación siempre está ahí para dialogar eso, pero si es importante que se conozca el antecedente”.

Al insistir que los mismos panistas lo conocen, la jefa del Ejecutivo Federal aprovechó para leer un fragmento del libro “Decisiones Difíciles”, del ex presidente Felipe Calderón, donde señala a Romero Herrera como un ex delegado famoso en casos de corrupción que revelaron empresas extorsionadas.

De acuerdo al texto un amigo del ex mandatario reveló que tanto él como un sobrino, relataron que dejaron de trabajar con Jorge Romero cuando “confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaba a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes… además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad”.

