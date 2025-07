México no ha sido notificado por EE.UU. de rechazo a solicitudes de vuelo: Sheinbaum

Se debe estudiar la medida de Estados Unidos, pero México no ha sido notificado, fue la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum al amago de Estados Unidos retirar solicitudes de vuelo por incumplimiento del Acuerdo de Transporte Aéreo y afirmó que las decisiones de los aeropuertos se basan en estudios técnicos.

Después que el gobierno de su homólogo, Donald Trump acusó a nuestro país de tener un comportamiento anticompetitivo por hacer modificaciones en 2022 de algunas franjas horarias de vuelo para las aerolíneas estadounidenses, obligando a los transportistas de ea nación reubicar sus operaciones, la Primera Mandataria señaló que las modificaciones de vuelo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se dio por temas de saturación.

“Hay aviones dedicados exclusivamente a la carga, entonces toma la decisión a partir de un estudio, de una revisión técnica, de que la carga se vaya al AIFA, bueno algunas empresas de Estados Unidos se quejan en aquel momento de qué es poco tiempo el que les avisaron para trasladarse. La mayoría dice mucho mejor, sin embargo, pues ya pasó más de un año, año y medio y las empresas se han ido a esta nueva circunstancia . Para cualquier duda cualquiera aclaración con las empresas hay mesas de trabajo con tanto la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, como con Defensa que es quien opera el aeropuerto Felipe Ángeles… entonces no hay razón para tener alguna sanción que tenga que ver con este asunto”.

Además, insistió que su administración no ha tenido notificación alguna de las inconformidades de Estados Unidos.

“Todavía no se recibe por parte del departamento de transporte Estados Unidos, la notificación para ver a qué se refiere y en el momento que se reciba, pues, se habla con las aerolíneas y también con el departamento de transporte. Pero no tiene digamos un sustento en términos de que haya sido algo en contra de alguna aerolínea estadounidense , la decisión fue por seguridad y por la buena operación de los aeropuertos y cualquier cambio tiene que ser una decisión técnica, no puede ser una decisión así nada más, pero más está funcionando bien y se van a hacer todavía más adecuaciones a las aduanas y los recintos fiscales en el caso del AIFA”.

Con un no, respondió al cuestionamiento si descarta hacer alguna reasignación en el Aeropuerto Benito Juárez.

“No…

-¿No lo descarta?

-No. La definición de la cantidad de vuelos que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el AIFA, se define técnicamente, no es una decisión subjetiva, es una decisión técnica a partir de la seguridad y del buen funcionamiento de ambos aeropuertos de un… junto con Toluca, pues son los tres aeropuertos más importantes de la zona centro, de la zona metropolitana del valle de México, entonces las decisiones son técnicas”.

La Jefa del Ejecutivo Federal hizo un recuento de la construcción del AIFA y cómo con ello dijo, se logró el ahorro de 300 mil millones de pesos tras la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, iniciado en el gobierno de Enrique Peña Nieto.