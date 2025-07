Yo informé, ahora que investiguen las autoridades: Adán Augusto López

Ya informé y que las autoridades investiguen fue la respuesta del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, a su llegada a la octava Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena.

En medio de empujones y una lluvia de cuestionamientos sobre su relación con el ex secretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, acusado de trabajar para el crimen organizado, el legislador indicó que ya dio cuenta de lo que le corresponde como exgobernador de la entidad.

“Yo lo que tenía que decir ya lo informé. Espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones ya di a conocer la cifra de cómo estaba anteriormente el delito. Nosotros recibimos un gobierno del PRD (Partido de la Revolución Democrática) primer lugar en secuestro y extorsión —

-¿Cree que es una campaña mediática de la oposición?

-Claro”.

Previo al consejo, en defensa, salió el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña al enfatizar que solo hay especulaciones.

“¿Acusado de qué, qué elementos hay en su contra?, lo que hay son un montón de especulaciones, no hay ningún elemento puntual. Primero, ni siquiera está prófugo, es cierto, el exsecretario de Seguridad Pública, ya lo detendrá, no tengo duda, ya declarará y ya podrá tomarse o no, dependiendo de la gravedad de estas acusaciones, de las declaraciones , si hay elementos en contra de algún otro funcionario del gobierno de Tabasco, a mí me parece que se está juzgando y sentenciando sin evidencia alguna ”.

Pidió no olvidar la presunción de inocencia y no descartó que haya intereses externos en dichas acusaciones.

“Yo creo que es una campaña que se utiliza en contra del movimiento, porque más los ataques contra el movimiento, yo he insistido con los compañeros, que cada que dejamos pasar un ataque a un compañero o compañera, no nos damos cuenta de que no es sobre el compañero, por más que alguien haya cometido un error, si fuese el caso, si no es en contra del movimiento y no se trata de defenderlo indefendible, ni de cerrar filas absurdamente, pero me parece que de entrada debemos ser solidarios, hasta en tanto se demuestre lo contrario”.

El vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, se pronunció porque en el caso haya investigación a donde se llegue.

“Debe de investigarse hasta donde llegue, debe de investigarse, sin importar qué persona es, quién es, qué papel juega, debe de investigarse. Segundo tema: siempre debe haber pruebas cuando hay una investigación y la autoridad judicial tiene que determinar la responsabilidad de alguien en un sentido, en otro”.

La diputada Dolores Padierna reconoció que el tema puede manchar a Morena.

“Sí, dio un mensaje a la sociedad, una carta que le escribió y yo creo que si efectivamente se daña al partido, el partido es, pues, un instrumento político que tenemos que cuidar como la niña de nuestros ojos. Se ha destacado, pues por su honestidad por su servicio al pueblo, como debemos ser todos los servidores públicos y más los servidores públicos, tan digamos con cargos altos, pues ellos tienen que poner el ejemplo”.

José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que este asunto de Adán Augusto no afectará a Morena

“ Adán ya hizo un planteamiento verdad el día de ayer y bueno vamos a esperar, bueno vamos a esperar pues, a ver qué resuelven las autoridades, la fiscalía del Estado de Tabasco está investigando al exdirector de seguridad pública del Estado de Tabasco está investigando, al ex secretario, no hay impunidad en Morena, no lo afecta, no afecta porque no estamos tapando a nadie aquí no hay impunidad quien haga algo indebido va a ser enjuiciado”.

Distintos gobernadores como Layda Sansores de Campeche y de Sonora Alfonso Durazo y Mara Lezama de Quintana Roo prefirieron guardar silencio.