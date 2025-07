No se protegerá a nadie… no somos iguales: Luisa María Alcalde

Mañanitas, gritos de no estás solo y hasta fuera los Yunes, se hicieron presentes durante la octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena donde su dirigente Luisa María Alcalde anunció la aprobación de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones para cuidar las próximas afiliaciones.

En el evento entre los más apapachados, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, quien fue arropado al llegar al evento, por los señalamientos de la oposición por su relación con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, acusado de trabajar para el crimen organizado.

En ese ánimo fue el titular del Consejo, Alfonso Durazo quien llamó a los morenistas evitar que de abra una puerta giratoria en Morena donde llegue el oportunismo.

“Si queremos que la transformación que estamos impulsando perdure, bebemos cuidar también la forma en que se renuevan los cargos de representación popular… de cara al 2027 y todas y todos debemos respetar las reglas del movimiento. Nadie está por encima del proyecto, nadie, nadie, nadie tiene derecho adelantarse, ni imponer su voluntad con la ruptura, si no se le concede aquello lo que aspira”. —

Por ello habló de la necesidad del trabajo del nuevo órgano interno.

“ La Comisión de Evaluación que proponemos no tendrá, no tiene un espíritu excluyente , su función será cuidar la identidad del movimiento. Garantizar, que quien se acerque lo haga por convicción, no por cálculo y asegurar, sobre todo, que cada nueva incorporación sume al proyecto y no lo contamine”.

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que la comisión atenderá un reclamo ciudadano. Sin dedicatoria lanzó una advertencia

“Tenemos el compromiso inquebrantable para combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo, todo aquel que se desvíe de esos principios debe responder por sus actos y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que sustentada en pruebas resuelva y determine su responsabilidad”. —

Durante el evento no faltó el grito fuera los Yunes.

Los dos representantes de Morena se pronunciaron también por mantener la unidad y cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones internacionales.

Por cierto que quien brilló por su ausencia fue el secretario de Organización de Morena, Andrés López Beltrán, quien avisó que no podría estar presente en este encuentro morenista.