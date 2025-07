Adán Augusto reaparece tras dos semanas fuera del ojo público; se desvincula de escándalos de Hernán Bermúdez

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, llegó al Consejo Nacional del partido y fue cuestionado por la prensa sobre el caso del ex secretario de Seguridad de Tabasco y prefirió omitir las preguntas. Te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿Que está pasando con Adán Augusto?

Todo surgió debido a que se dio a conocer que Hernán Bermudez, ex secretario de Seguridad del estado de Tabasco, habría creado un supuesto grupo criminal y tendría nexos con el narcortráfico en el mandato de Adán Augusto.

Éste último “desapareció” por dos semanas, lo cual fue sospechoso, ya que actualmente se desempeña como coordinador de los senadores del partido Morena. Sin embargo, recién llegó a la sede del Consejo Nacional del partido y a su ingreso, fue cuestionado por diversos medios sobre este caso, a lo que respondió: “Yo lo tenía que decir, ya lo informé, espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones. Hay mucha politiquería en todo esto”.

Asimismo, Adán Augusto, mencionó que en días pasados dio a conocer los números de cómo redujeron los delitos en el tiempo que estuvo como gobernador de Tabasco e hizo énfasis en “cerrar filas en torno a la presidenta, en torno al gobierno”.

Por otro lado, él mismo mencionó en redes sociales que “Durante mi gobierno, enfrentamos grandes retos en materia de seguridad, y logramos reducir sustancialmente la actividad delictiva, como muestro en la gráfica adjunta”.

Fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019, hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como Secretario de Gobernación.



Durante mi gobierno, enfrentamos grandes retos en materia de seguridad, y logramos…

Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo ante los medios que “Todavía no juzgan al ex funcionario y ya están juzgando a Adán Augusto. Tiene que haber elementos en su contra, no especulaciones. García Luna está preso, confeso, sentenciado, cualquier similitud con ese caso es absurdo”. Esto recalca el apoyo que Morena le está brindando al político sin dejar de buscar la verdad, pues la misma presidenta Claudia Sheinbaum, ha pedido que se investigue el caso a fondo.

