¿Fallecimiento o maldición? Muere el cuidador de Annabelle en plena gira

La noticia de la muerte de Dan Rivera, el famoso cuidador de Annabelle, ha conmocionado al mundo del terror y lo paranormal. Rivera, quien fue el principal responsable de la famosa muñeca y trabajó como investigador de la New England Society for Psychic Research (NESPR), falleció a los 54 años durante su participación en una gira por Estados Unidos. La muerte de este hombre, clave en la historia detrás de Annabelle, ha desatado especulaciones y teorías sobre una posible “maldición” asociada a la muñeca.

¿Cómo murió el cuidador de Annabelle?

El trágico deceso de Dan Rivera ocurrió mientras se encontraba en Gettysburg, Pensilvania, en pleno recorrido de la gira “Devils on the Run”, dedicada a la exhibición de Annabelle. Fue encontrado sin vida en su habitación de hotel, y hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa exacta de su muerte. Los resultados de la autopsia se esperan en un plazo de entre 60 a 90 días, lo que deja un manto de incertidumbre sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Este inesperado acontecimiento ha dejado a muchos seguidores de lo paranormal preguntándose si hay algo más detrás de la muerte de Rivera, dado el vínculo tan cercano que tenía con Annabelle. Algunos se atreven a hablar de una “maldición” relacionada con la muñeca, sobre la que Rivera pasó gran parte de su vida trabajando y promoviendo.

¿Por qué se dice que su fallecimiento es una maldición?

La figura de Annabelle ha sido rodeada de misterio y superstición desde sus primeras apariciones. Esta muñeca, que apareció en la película El Conjuro en 2013, ha sido considerada por muchos como un objeto maldito que porta consigo una fuerza oscura y peligrosa. Su historia real, que involucra a los célebres investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, ha dado lugar a múltiples teorías y leyendas sobre su poder destructivo.

El hecho de que Dan Rivera, el hombre encargado de cuidar y mostrar la muñeca, haya muerto de manera tan repentina y misteriosa ha reavivado estas especulaciones. La conexión entre su deceso y el legado oscuro de Annabelle es innegable, y es por eso que muchos se preguntan si su muerte es el último capítulo de una “maldición” que acecha a aquellos que se acercan demasiado a la muñeca.

Además, algunos meses antes de su muerte, Rivera tuvo que desmentir rumores que circulaban sobre la desaparición de Annabelle. En un video de TikTok, dejó claro que la muñeca no había sido robada o perdida, como se había dicho en diversos medios, y que seguía en su lugar en el Museo Oculto de los Warren.

La noticia de su muerte ha dejado a muchos con un sentimiento de inquietud, especialmente a los seguidores de lo paranormal que habían seguido a Rivera durante su carrera. Sin embargo, la gira “Devils on the Run” y la historia de Annabelle continuarán, aunque ahora sin la presencia del hombre que estuvo al frente de la exposición. La maldición de Annabelle sigue viva en la memoria colectiva, y la muerte de Dan Rivera solo ha alimentado aún más los mitos alrededor de la muñeca.

Es cierto que el terror nunca muere, y mientras los resultados de la autopsia se esperan, la figura de Annabelle continúa siendo uno de los íconos más aterradores de la cultura popular. Pero, la pregunta persiste: ¿fue la muerte de Dan Rivera simplemente una tragedia o es parte de algo mucho más oscuro?

