Avanza acuerdo con EE.UU. sobre gusano barrenador… que no se use a México como piñata: Sheinbaum

Que no se use a México como Piñata exigió nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum a quienes aseguró que utilizan políticamente en Estados Unidos el tema de gusano barrenador y por el que el Departamento de Agricultura de ese país ha cerrado la frontera.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria dio a conocer que se solicitó al país vecino datos puntuales sobre los motivos de esa nación para considerar un riesgo en su frontera, y es que enfatizó, hasta el momento lo hacen sin datos específicos.

“¿Qué es lo que pedimos nosotros en términos técnicos? Si no hubiera un problema político, en términos técnicos, que quede perfectamente claro cuáles son los indicadores para que ellos cierren la frontera y cuáles son los indicadores de sanidad animal, para eso hay un grupo técnico de los dos países muy especializado, en donde no sea nada más ¡ay es que hubo un animal con gusano barrenador ahí en Veracruz, cerramos la frontera! Pues no, no puede seguir así de que porque se encontró uno en tal lugar ya se cierre la frontera, lo que nosotros estamos pidiendo son indicadores claros, técnicos… lo que me comentó ayer Julio Verdegué es que ya hay un acuerdo de esos indicadores técnicos”.

No descartó que existan personajes de la política estadounidense que busca beneficiarse con temas relacionados a México para sacar beneficio en aspiraciones, rumbo a elecciones en 2026. Sheinbaum Pardo explicó que México ha cumplido con su parte para dar seguimiento al problema, además de preparar la construcción de una planta de moscas estériles que se prevé en Chiapas.

“Esa planta ya hay acuerdo, se va a instalar, ya hay lugar y solo hay un fabricante en el mundo que lo produce, todo el equipamiento de eso. Entonces ya se está en contacto y esperamos que en los próximos 10 u 11 meses quede instalada, no quiere decir que son 11 meses para poder abrir la frontera… yo pienso que algunos miembros del gabinete del presidente Trump, pues sí hay un tema más político, pero también recuerden que hay elecciones en Estados Unidos, pues utilizan a veces estas acciones de manera muy mediática en Estados Unidos ¿qué decimos? Que no tomen a México como piñata”.

La jefa del Ejecutivo Federal refirió que a Estados Unidos aún le queda cumplir su compromiso de brindar los 30 mil millones de dólares que costará la creación de esa planta que permite combatir el gusano barrenador.