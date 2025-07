En Morena “tenemos la confianza de la ciudadanía y una oposición claramente derrotada”: Luisa María Alcalde

Con miras a las elecciones del 2027 Morena iniciará su Consejo Nacional el próximo 21 de julio en la Ciudad de México , confirmó la presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde, y afirmó “tenemos la confianza de la ciudadanía y una derecha y una oposición claramente derrotada”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la líder morenista resaltó la importancia de las elecciones del 2027 en las que habrá renovación de 17 gubernaturas, la mayoría de los congresos locales, municipios y Cámara de Diputados.

Por ello iniciará Morena una intensa campaña de afiliación de agosto del presente año a febrero de 2026 en todo el país , con la meta de 10 millones de afiliados, a quienes invitarán a trabajar de manera más activa desde diversos comités.

Detalló que también se llevará a cabo la renovación del Consejo Consultivo de Morena que buscará integrar representares de los diversos sectores de la cultura y la academia, así como un nuevo Consejo de Evaluación de incorporación de personas públicas que vengan de otras fuerzas políticas que sumen al proyecto. “ese tipo de decisiones pueden ser tomadas en colectivo y según las circunstancias, si se integra a alguien o no”.

También dijo, se creará el Consejo Municipal que reforzará los gobiernos morenistas en los municipios, con acompañamiento y austeridad, a fin de que puedan garantizar los servicios públicos.

Alcalde aseguró que “de acuerdo con las encuestas existe el respaldo y confianza en el movimiento, no solo en los estados gobernados, sino en aquellos como Nuevo León y Chihuahua , de tal manera que se podría obtener el triunfo en bastiones panistas como Querétaro y Aguascalientes ”.

“Vamos muy bien, se trata de tener regalas claras y unidad” , pues dijo, “tenemos la verdad, una derecha y una oposición moralmente derrotada”. “Que la ciudadanía decida quién será el abanderado del movimiento”.

Negó un discurso de descalificación, y señaló que:

“La apuesta del PRI y el PAN es al olvido, nuestra tarea y responsabilidades es estar recordando lo que sucedió… pueden hablar con cinismo y desfachatez… son gobiernos que espiaron a sus opositores y la violencia es producto de sus políticas”. —

Sobre las elecciones judiciales, aseguró, “no considero que 10 millones haya sido una participación menor”.

Y afirmó “le hemos hablado a los ciudadanos de a pie, yo creo que esa gente confía en nuestro proyecto yo creo que las votaciones que hemos obtenido, son el resultado de un proyecto de bienestar en nuestro país y que la gente al sentirlo en su vida cotidiana y en su bolsillo, sale a votar por Morena”. “Tenemos la confianza de esa ciudadanía” , afirmó.