Gobierno Federal lanzará su propio Tag para pago en casetas del país: Sheinbaum

Para reducir el uso de efectivo en las carreteras del país y eliminar las largas filas que llegan a presentarse en las principales casetas del país, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno ya trabaja en la elaboración de una tarjeta para competir con el Tag electrónico que actualmente manejan empresas privadas para el cobro de peaje.

En la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria detalló que el objetivo es obtener mayores ingresos mediante un menor manejo de efectivo, así como agilizar el tránsito en las casetas.

“La idea, ahora es privado, son empresas privadas que tienen el Tag, no se les o sea ellos tienen contratos, nosotros vamos a desarrollar, como en el caso de la tarjeta que hicimos en la Ciudad de México de movilidad integrada, vamos a desarrollar una tarjeta para que no tenga todas estas limitaciones y pueda ser accesible a todo mundo, entonces no se trata de afectar para al que pasa por una caseta ni mucho menos, ni de generar un negocio, sino lo que buscamos, pues es disminuir el efectivo para que haya mucho mayor ingreso y facilidad en el paso de la caseta”.

La titular del Ejecutivo señaló que se mejorarán las condiciones del Tag de gobierno y con ello inducir a las empresas a que reduzcan los montos mínimos para el uso del Tag electrónico.

“Etcétera o de tener una cantidad importante en la tarjeta como mínimo que afectaría a ciertos sectores de la población, entonces va a ir acompañado en la tarjeta que vamos a desarrollar. (¿sería un llamado a las empresas que manejan los tags a que eliminen esa?) también, pues sí, pero en la medida que haya también otra tarjeta, pues también ellos se van a ver en competencia para poder reducir”.

Y es que días anteriores Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) dio a conocer que la mayoría de las casetas dejarán de recibir pagos en efectivo, en el marco de su nueva estrategia de modernización llamada Cero Efectivo.

