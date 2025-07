Reinventarte en 2025: el verdadero arte de cerrar ciclos según Álvaro Gordoa

¿Por qué sentimos la necesidad de reinventarnos?

Cada inicio de año viene cargado de intenciones: bajar de peso, hacer ejercicio, cambiar de trabajo, emprender un negocio. Sin embargo, muchas de estas promesas se quedan en buenos deseos y no se convierten en acciones reales. En entrevista con Martha Debayle, el rector del Colegio de Imagen Pública, Álvaro Gordoa, explicó qué hay detrás del proceso de reinventarse y cómo lograrlo de forma efectiva.

¿Qué es verdaderamente reinventarse?

Reinventarse no es solo una frase cliché. Para Gordoa, es una necesidad humana que aparece cada vez que cerramos o abrimos un ciclo: una mudanza, un cambio laboral, el término de una relación o la muerte de un ser querido. Cada evento representa una oportunidad para comenzar de nuevo. Reinventarse en 2025 implica mucho más que solo proponérselo; requiere consciencia, estructura y compromiso.

Bajar de peso y hacer ejercicio / Luis Alvarez Ampliar

Del pensamiento mágico al cambio real

Una de las ideas más poderosas de la entrevista fue desmontar el pensamiento mágico, esa creencia de que con solo cambiar el calendario del 31 de diciembre al 1 de enero, nuestra vida se transformará. El tiempo, dice Gordoa, es una construcción social. Nada cambia mágicamente, a menos que lo hagamos nosotros.

La importancia de los rituales de cierre

Gordoa propone realizar rituales simbólicos para cerrar ciclos. Puede ser quemar fotos del pasado, sacar ropa que ya no usas o incluso reorganizar tu casa. Estos actos no son absurdos, son una forma de decirle a tu cerebro que algo nuevo comienza. Tal como explica, los rituales ayudan a marcar el antes y el después, permitiéndonos dejar atrás lo que ya no funciona.

Anclajes: la clave para mantener tus metas

Además de los rituales, es importante crear anclajes, es decir, recordatorios físicos o mentales que refuercen el hábito que quieres adquirir. Puede ser algo tan simple como dejar tus tenis listos en el clóset para recordar que debes hacer ejercicio o colocar un mensaje en el espejo con tu propósito. Estas acciones refuerzan la disciplina y mantienen el enfoque.

La importancia de los rituales de cierre / Maria Korneeva Ampliar

Dejar atrás la intención y pasar a la acción

Uno de los errores más comunes es tener propósitos vagos: “quiero comer mejor” o “quiero estar en forma”. Gordoa aconseja establecer metas específicas: por ejemplo, hacer ejercicio lunes, miércoles y viernes, o no comer postres entre semana. Al definir con claridad el “qué”, el “cuándo” y el “cómo”, se activa el verdadero cambio.

Celebrar es parte del proceso

¿Lograste cumplir un mes sin faltar al gimnasio? ¿Dejaste de fumar durante dos semanas? Entonces, celebra. Recompensarte fortalece el hábito y te motiva a continuar. Puede ser desde una pizza hasta un día libre de entrenamiento: lo importante es reconocer el esfuerzo.

La imagen también se transforma

Reinventarte no solo es interno. Según Álvaro Gordoa, la imagen pública también comunica cambio. Un nuevo corte de cabello, arreglar la ropa para que te quede mejor o incluso modificar tu estilo personal impacta cómo te perciben los demás y cómo te percibes tú. Estudios como el de la enclothed cognition demuestran que lo que usas afecta tu comportamiento y estado emocional.

¿Estás listo para reinventarte?

Reinventarse en 2025 no es cuestión de suerte ni de superstición. Es una estrategia basada en neurociencia, percepción y conducta. Si quieres transformar tu vida, empieza con un ritual de cierre, establece anclajes, define acciones específicas, recompénsate y cuida tu imagen pública. Solo así podrás decir con certeza que este año será verdaderamente diferente.

