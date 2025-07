Sin riesgo bancario en México, asegura Sheinbaum tras sanción de EE.UU. a 3 bancos por lavado de dinero

No existe ningún riesgo, fue la respuesta que dio la presidenta Claudia Sheinbaum a la agencia Fitch quien aseguró que los señalamientos de lavado de dinero contra CIBanco, Intercam y Vector por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos representa un evento de estrés significativo para las instituciones financieras bancarias y no bancarias mexicanas por los riesgos latentes de sanciones y contagio.

Los trenes de pasajeros avanzan en México. https://t.co/wEejDg221p — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 9, 2025

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria, enfatizó que ante las medidas del gobierno estadounidense, México ha trabajado con responsabilidad en apoyo de la Secretaría de Hacienda y el propio Banco de México.

“No hay riesgo, y dicho no solamente por la Presidenta sino por los bancos en México y todo el sistema financiero, Hacienda ha actuado de manera muy responsable, muy responsable, lo que hizo, los primeros días de la intervención para justamente que no hubiera este contagio el que habla Fitch, muy importante también, lo que están haciendo con los fideicomisos, que es un proceso muy largo laborioso pero que lo están trabajando muy bien, y con mucha coordinación, también está ayudando el Banco de México, con su autonomía, pero está apoyando entonces no, no hay riesgo”. — Dijo la presidenta

Dijo que sería la Secretaría de Hacienda la que hable a profundidad del otorgamiento de una prórroga temporal de 45 días por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) a las tres firmas financieras mexicanas para implementar las órdenes prohibiendo transmitir ciertos fondos con estas.

En tanto la Jefa del Ejecutivo Federal insistió que la economía de México se encuentra en buen estado aunque reconoció un retroceso en la generación de empleos.

“Hay varios temas que influyen, y se va a recuperar el empleo, tengo la certeza y porque estamos trabajando en ello y además el plano estamos desarrollando y estamos hablando con las empresas y evitando que pueda aumentar, estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos, y se va a recuperar. Hubo una parte vinculada con agricultura, que es estacional, pero además la sequía que afortunadamente está lloviendo en todo el país, lamentablemente en algunos casos con inundaciones… pero tiene una parte buena que está lloviendo pues en estados donde no había llovido en Sonora”. — Claudia Sheinbaum

Sheinbaum Pardo confió que además próximamente mejore la situación en la manufactura del país y que además crezcan las exportaciones que se vieron afectadas y se incremente el empleo por las obras privadas y del sector público con proyectos como el ferroviario,

Tren Maya y otros que generen dijo, más de 50 mil empleos.