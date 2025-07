Asesinato del secretario del Ayuntamiento de Apaseo el Alto fue por una detención importante

En medio del dolor y la consternación por la pérdida de Ignacio Alejandro Roaro Aguilar, secretario del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, Guanajuato, la alcaldesa Monserrat Mendoza Cano confirmó que este “cobarde acto realizado por la espalda”, fue por el trabajo desempeñado en la administración y la detención de una persona días atrás.

Luego de la misa de cuerpo presente en la Iglesia del Sagrado Corazón en el centro de Apaseo el Alto, donde se dio el último adiós al funcionario, la alcaldesa dio una rueda de prensa a los medios de comunicación.

También mencionó que el asesinato de su compañero y amigo “fue un hecho vil y cobarde, como lo hacen las personas que no se quieren dedicar a hacer cosas buenas, y lo hacen por la espalda”.

En torno a las investigaciones del caso, no pudo dar más detalles, pues la Fiscalía General del Estado es quien las lleva a cabo, además expresó que saben que actualmente la fiscalía viene trabajando muy diferente, que se confía en ellos y que están en la total disposición para colaborar y dar con los responsables.

Monserrat Mendoza dijo que no dejarán de trabajar por conseguir la paz en Apaseo el Alto, pues hay más gente buena que mala, “haremos lo que sea necesario, aún con todas las carencias, aún con todas las deudas, no se escatimará en hacer lo que le toca”.

En torno a que el día del asesinato del secretario del Ayuntamiento se informó que habían detenido a una persona en posesión de un arma alarga, la alcaldesa desmintió este hecho, incluso dijo que hubiera sido una buena noticia que detuviera a una persona por estos hechos.

Luego de este suceso se le cuestionó si pedirá más seguridad, o si cambiarán las estrategias en los integrantes del Ayuntamiento, por lo que dijo que se analiza y si se tiene que hacer se buscará la forma; sin embargo, aclaró que no tiene nada qué esconder y nunca pensaron en esta situación, pero reiteró que estas personas solo actúan por la espalda, más cuando las cosas se hacen bien.

“Cuando ven que uno hace su trabajo bien, porque aquí es a lo que nos hemos dedicado, a trabajar para que Apaseo el Alto tenga paz, viva en calma, pues claro que hay gente que no va a estar contenta, no, porque le gusta que reine el caos, que reine el vicio y no estamos dispuestos a ceder, no estamos dispuestos a que quieran hacer de la juventud un desastre, porque aunque suene trillado, claro que la gente buena somos más en la sociedad”.

— Monserrat Mendoza Cano