¡Ya no regresarán! Te decimos cómo puedes ver el ultimo concierto de la legendaria banda Black Sabbath

Si eres fan del metal, prepárate, porque te decimos cómo y en dónde se pude ver el último concierto de Black Sabbath, la banda que definió un género y dejó una huella imborrable en la música, está dando su última función. Sí, tristemente es el último concierto de Ozzy Osbourne y compañía.

Después de décadas de dominar los escenarios, esta es la despedida definitiva. Pero no te preocupes, que aunque no puedas estar ahí en persona, te contamos cómo puedes ser parte de este épico adiós desde la comodidad de tu casa.

¿Dónde ver el último concierto de Black Sabbath?

La banda legendaria considerada la creadora del heavy metal, Black Sabbath, se reunirá por última vez para ofrecer un último concierto en su vida.

La banda conformada por Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, se reunirán por última vez el próximo domingo 5 de julio en un concierto que marcará el fin de la banda para siempre. Este concierto se celebrará donde todo comenzó en Villa Park, Aston, Inglaterra.

El show lleva por nombre ‘Back to the Beginning’ y los boletos se agotaron en tan solo 10 minutos, pero no te preocupes, éste será transmitido a todo el mundo a través de su página oficial.

Entre sus invitados se encuentran bandas como:

Metallica

Slayer

Halestorm

Lamb Of God

Anthrax

La transmisión del último concierto de Black Sabbath ‘Back to the Beginning’ podrá verse en todo el mundo comprando un boleto digital. Asimismo, el último concierto de Black Sabbath ‘Back to the Beginning’ será grabado para que éste quede registrado para la posteridad.

¿Por qué Black Sabbath ya no continuará haciendo música?

La respuesta es muy sencilla, y es que todos sus integrantes ya son muy grandes. Por otro lado, los excesos pasaron factura y Ozzy ya no puede caminar, Tony Iommi ha estado cansado, Bill Ward se ha alejado de los escenarios y Geezer Butler piensa que ha sido el momento exacto para cerrar el ciclo.

Por ende el último concierto de Black Sabbath, quedará plasmado para que los creadores del heavy metal, sean recordados como los grandes.

