El Corona Capital confirma por qué sigue siendo el gigante de los festivales en 2025

El Corona Capital es un festival que ha consentido demasiado al público mexicano. Desde sus primeras ediciones –cuando trajo un esperadísimo show de Pixies, al año siguiente con la memorable y única presentación de Portishead en México o algunas otras épicas actuaciones del cartel que se ha dado el lujo de contar con Paul McCartney como headliner-, este evento ha traído nombres no parecían posibles para un show de producción mexicana.

Es tal el impacto de esta celebración que es considerado como uno de los eventos más importantes y seguidos en la escena musical internacional y, para su cobertura, se acreditan medios de publicaciones norteamericanas, británicas, españolas y latinoamericanas, solo por mencionar algunas de las tantas fronteras que este evento ha trascendido; sin embargo, hay público que no se muestra satisfecho con los nombres que figuran en la edición de 2025 y consideran su inclusión poco sorpresiva.

En esta línea, algunos de los asistentes recurrentes al mismo no se muestran satisfechos por contar con la presentación estelar de nombres como Green Day, The Strokes o Jack White, quienes han sido protagonistas del cartel en más de una ocasión. Es por esta razón que en las próximas líneas damos algunas razones por las que vale la pena reconsiderar cualquier razón para no asistir en la edición 2025 del Corona Capital.

Empecemos por la parte obligatoria: el costo. Por día, la inversión en la primera fase de venta del boletaje es de 2,400 pesos, sin considerar los cargos de la boletera. En caso de comprar el abono por los tres días, el costo será de $5,477 pesos más cargos. Estos precios cambiarán e incrementarán su valía según la fase en la que se haga la compra. La oferta es de más de 20 artistas por día entre los diferentes escenarios que serán montados en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

De eso más de 20 artistas repartidos, al menos será una hora –como mínimo- la que utilizarán para mostrar su trabajo en el escenario, tan solo para que otra haga lo propio en la tarima “vecina” al terminar el acto de un primer escenario. Si nos quedamos en un solo sitio durante todo el festival, podremos ver entre cuatro y cinco artistas o grupos un solo día, en caso de llegar a buena hora para aprovechar el cartel lo más posible.

Si fuéramos por un solo día y la compra fuera por los 2,400 pesos de cualquier día, el costo por ver alguno de estos nombres internacionales sería de 600 pesos por actuación y en el caso de solo presenciar 4 de los nombres que figuran en el cartel en un solo día. Como pequeña acotación, un show económico en la actualidad cuesta más de $1,000 pesos por entrada y sin tratarse de un concierto de alta demanda.

Cuando se trata de los nombres que figuran en el cartel como principales, están varios que ya se han presentado en el país, e incluso, en ediciones anteriores del Corona Capital. No apelemos al famoso FOMO –Fear Of Missing Out (miedo a no ser parte de algo de interés público)-, pero es inevitable valorar algunos hechos característicos en esta edición:

Foo Fighters: La última vez que se presentaron en México aún estaba Taylor Hawkins. Invariablemente de la terrible situación de su pérdida, el grupo no sabía si continuaría y en ese proceso lanzaron uno de los álbumes más sólidos y emotivos de su carrera con el álbum de 2023, But Here We Are . Es un show emocionante, cargado de himnos y que promete una intensa entrega, tanto del público como de la banda.

La última vez que se presentaron en México aún estaba Taylor Hawkins. Invariablemente de la terrible situación de su pérdida, el grupo no sabía si continuaría y en ese proceso lanzaron uno de los álbumes más sólidos y emotivos de su carrera con el álbum de 2023, . Es un show emocionante, cargado de himnos y que promete una intensa entrega, tanto del público como de la banda. Garbage: Aunque se trata de un cuarteto que ha estado en varias ocasiones en el país, Shirley Manson –mítica vocalista del grupo-, viene tras recuperarse de la operación que la apartó de los escenarios en 2024. Esta cirugía le hizo revalorar su condición de vida, así como el entorno social. El grupo lanzó Let All That We Imagine Be The Light , producción que ha rejuvenecido su sonido y ha recibido buenas críticas.

Aunque se trata de un cuarteto que ha estado en varias ocasiones en el país, Shirley Manson –mítica vocalista del grupo-, viene tras recuperarse de la operación que la apartó de los escenarios en 2024. Esta cirugía le hizo revalorar su condición de vida, así como el entorno social. El grupo lanzó , producción que ha rejuvenecido su sonido y ha recibido buenas críticas. Queens of The Stone Age: En un caso similar al de Garbage, Josh Homme regresa a México tras recuperarse de una enfermedad importante; aunque en este caso, se trató de cáncer. Después de recibir el alta en 2023, Homme volvió con su banda a los escenarios y dará la actuación que se vio forzado a cancelar en la edición 2022 del festival.

En un caso similar al de Garbage, Josh Homme regresa a México tras recuperarse de una enfermedad importante; aunque en este caso, se trató de cáncer. Después de recibir el alta en 2023, Homme volvió con su banda a los escenarios y dará la actuación que se vio forzado a cancelar en la edición 2022 del festival. Vampire Weekend: Tras un álbum espectacular el año pasado ( Only God Was Above Us ), estos neoyorquinos, traen a los escenarios del Corona Capital un sonido maduro, lleno de canciones memorables y que despertará las memorias más recónditas.

Tras un álbum espectacular el año pasado ( ), estos neoyorquinos, traen a los escenarios del Corona Capital un sonido maduro, lleno de canciones memorables y que despertará las memorias más recónditas. James: Cierto, vinieron el año pasado al Vive Latino, pero esta banda de Manchester –icónica en el sonido británico de la década de los noventa- no se hizo consentida del público nacional solo por una época. De hecho, como buen vino, su trabajo ha sido apreciado y reconsiderado en varias series de televisión que no han hecho más que incrementar la vigencia un grupo que siempre vale la pena disfrutar en vivo.

Cierto, vinieron el año pasado al Vive Latino, pero esta banda de Manchester –icónica en el sonido británico de la década de los noventa- no se hizo consentida del público nacional solo por una época. De hecho, como buen vino, su trabajo ha sido apreciado y reconsiderado en varias series de televisión que no han hecho más que incrementar la vigencia un grupo que siempre vale la pena disfrutar en vivo. Weezer: Otro acto consolidado en los noventa cuyo legado se ha extendido con gracia por más de dos décadas. Rivers Cuomo fue el estandarte del “nerd rock” en sus inicios, pero conforme pasa el tiempo solo ha repartido diferentes éxitos memorables que no se puede evitar entonar.

Además, esta edición en particular cuenta con muchas presentaciones de nostalgia para el público que vivió su etapa de adolescencia rockera a inicios de los 2000 con nombres como Deftones, Linkin Park o AFI, además de nombres importantes para la comunidad metalera como Jerry Cantrell y Kadavar. Los oídos más orientados al pop tendrán mucha oferta con el show de Chapell Roan, Lola Young, Damiano David, Pink Pantheress, Marina o Jelly Roll, sin mencionar otros nombres que fluctúan en las fronteras entre el alternativo, la electrónica u otras etiquetas como Cut Copy, Aluna, Polo & Pan o los legendarios OMD.

Otro factor que no puede pasar de largo es el disfrutar el “en vivo” de actos críticamente venerados como TV on The Radio, Lucy Dacus, Waxahatchee, Leisure, Grizzly Bear, TR/ST o Mogwai, cuyo sonido no es el más convencional pero que los más selectos no dejarán de jactarse por conocer. Además, los actos que son garantía de pasarla bien como Of Monsters and Men, Jet, Kaiser Chiefs o Alabama Shakes, completan un cartel que valdrá la pena explorar en un fin de semana que augura ser disfrutado por las audiencias, sin importar su “exquisitez” musical.

Finalmente, la experiencia del festival no se remite solo a la oferta musical. Así como hay inagotables experiencias de marcas que regalan producto para los asistentes al evento, también hay una variada oferta de comida para satisfacer todos los gustos. La misma organización del festival se ha encargado en otras ediciones de facilitar el transporte para que la gente pueda llegar y regresar a sus casas sin mayor dificultad.

La experiencia del Corona Capital suele ser bastante segura, aunque no se puede dar por exenta; por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones que hace la organización del festival para asegurar que todo lo que se viva durante el fin de semana esté libre de problemas.

Una vez anticipado todo esto, lo más importante que se puede recomendar para cualquier festival es que vayan con la gente que saben que les hará buena compañía. Construyan un momento memorable y dejen que la música que les acompañe sonorice un instante extraordinario.

El gasto económico puede ser pesado, pero si gozan de ese tipo de eventos se convierte en una inversión que vale la pena hacer. Es cierto que lo que vivimos día a día se hace más pesado y difícil de solventar, pero la razón por la que nos esforzamos a cada día para vivir mejor son experiencias como esta… así que no busquemos los pretextos para alimentar el FOMO y mejor dejemos que lo que pase en un momento se convierta en una razón para sonreír de más al día siguiente.