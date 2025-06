Guns N’ Roses, este es el posible setlist que tocará la legendaria banda en su presentación de la CDMX 2025

Guns N’ Roses, la legendaria banda de hard rock ochentera, visitará una vez más la capital del país para ofrecer un concierto y te traemos el posible setlist que la banda tocará en su gira “Because what you want & what you get are two completely different things”.

¿Cuál es el setlist del Latin America Tour by Guns N’ Roses?

Axl Rose, Slash y Duff McKagan, miembros originales de Guns N’ Roses se darán cita en el Estadio GNP Seguros el próximo noviembre de 2025. Y para todos los fans escuchar himnos como “Sweet Child O’ Mine” o “November Rain” son un sí o sí, es por eso que te contamos qué posibles canciones tocarán en esta gira:

Welcome to the Jungle

Bad Obsession

Chinese Democracy

Mr. Brownstone

Slither (cover de Velvet Revolver)

Live and Let Die (cover de Wings)

It’s so Easy

Coma

You Could be Mine

Yesterdays

Absurd

Knockin’ on Heaven’s Door (cover de Bob Dylan)

Rocket Queen

Hard Skool

I Wanna Be Your Dog (cover de The Stooges)

Patience

Civil War

Sweet Child O’ Mine

Perhaps

Double Talkin’ Jive

November Rain

Wichita Lineman (cover de Jimmy Webb)

Estranged

Better

Down on the Farm (cover de Uk Subs)

This I Love

Nightrain

Paradise City

Guns N’ Roses, una de las bandas más icónicas del hard rock

Originalmente conformada por Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin y Steven Adler, Guns N’ Roses se convirtió con solo un disco, en una de las bandas más legendarias dentro del rock. Pues la destrucción que éstos causaban en el backstage, la reflejaban en sus discos tan poderosos.

El Apetite For Destruction fue el disco que los llevó a la fama pero también a pagar con ella. Entre discusiones, egos y hasta apuestas por saber quién aguantaba más sin bañarse, forjaron un camino para que otras bandas de la época quisieran ser como ellos.

Actualmente, aunque no están los cinco miembros en la banda, se les recuerda con mucho cariño y solo queda disfrutar de quienes vienen acompañando a Guns N’ Roses en su gira luego de unos meses sin actividad.

