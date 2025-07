Con Ley de Telecomunicaciones, el Gobierno tendrá toda la información de los mexicanos: Enrique Vargas

“Hay que decirle al régimen que vea el posicionamiento de hoy su presidenta de Morena cuando era diputada, en el 2014 todo lo que nosotros estamos levantando la voz ella lo decía, que era una ley espía, que en qué país se iba a tener una ley como esta, en este país, en su partido, su gobierno, esta es una ley espía, la geolocalización, entre otras cosas”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el vicecoordinador de los senadores del PAN, Enrique Vargas, dijo que con la Ley de Telecomunicaciones “el Gobierno va a tener toda la información de cada uno de nosotros”, no se requiere orden judicial es a través del Ministerio Publico, tendrán a todos los mexicanos localizados, los datos biométricos, “podrán pedir información a cualquier hospital, cualquier empresa de entrega”.

“Hay que ir viendo como la van a ir operando, cómo verán esta geolocalización, el Gobierno ya va a saber exactamente donde estas parado, donde y con quien te comunicas, sale toda la información del celular, a que paginas te metiste, donde vas, donde duermes, tienen exactamente la ubicación de cada uno de nosotros”.

Vargas puntualizó que Acción Nacional está a favor de la seguridad, pero no con un gobierno que está espiando “qué hicimos, levantamos la voz” porque en el partido no están de acuerdo con “esta ley espía” y hoy la gente sabe “que el Gobierno nos quiere espiar… si ya tienen la Corte, el Poder Judicial podemos seguir levantando la voz y en 2027 salir a votar para quitarles la cámara federal, eso es lo que si podemos hacer”.

El vicecoordinador de los senadores del PAN comentó que también aprobaron que la Guardia Nacional sea completamente de rango militar, aunque estuvieron en contra, y puntualizó que el país va a cambiar cuando inviertan en los tres niveles de gobierno.

“La Guardia Nacional no puede sola, la Guardia Nacional no es una policía de barrio que lo entienda el Gobierno Federal, se lo digo a la presidenta, que vaya bien en la estrategia de seguridad, tenía que haber una diferente a la de abrazos no balazos porque México no puede seguir así”, concluyó Vargas.

Síguenos en Google News y encuentra más información