Fofo Márquez aparece llorando y pide ayuda desde prisión; dice que no quiere vivir y denuncia golpes y abuso sexual en la cárcel

La vida de Fofo Márquez, según sus propias palabras, uno de los personajes de internet y redes sociales más ricos de México, ha dado un vuelco total luego de que fuera declarado culpable por intento de feminicidio contra una señora en el estacionamiento de un centro comercial en el Estado de México.

Con millones de pesos en el banco y millones de seguidores en todas sus plataformas, el influencer hoy vive tras las rejas y lejos de los lujos que presumía, hoy, vive un infierno.

REAPARECE FOFO MÁRQUEZ DESDE PRISIÓN Y DENUNCIA ABUSOS FÍSICOS Y SEXUALES

En las últimas horas, el youtuber español, Juan Carlos Domingo, mejor conocido como ‘Dominguero’, publicó un video donde presuntamente habla con Fofo desde la cárcel, donde el mexicano, entre lágrimas, le contó lo difícil que es la vida tras las rejas, se mostró arrepentido y hasta aseguró que ya no quiere estar vivo.

“Ya no puedo, me quiero morir, ya no aguanto. Me han torturado mucho, me han extorsionado mucho, he vivido lo peor de la vida, quiero mi vida de antes”, se escucha a Fofo decir en una parte de la grabación.

Denunció que ha sido víctima de golpizas y hasta de abusos sexuales, pero que no puede alzar la voz porque está amenazado:

“Me dejaron colgado, sin bóxers ni nada, encuerado, me estuvieron golpeando. Hasta me zafaron el hombro… no entran los fisioterapeutas aquí, estoy lastimado”.

“Me gustan las mujeres y abusaron de mí, un hombre. Es horrible, es lo peor que he vivido y me amenazan cada que voy a una audiencia… si me poncho, me van a hacer algo”.

Hay que recordar que en fechas cercanas a su sentencia, se hizo u viral un video donde Fofo es golpeado por propios policías, mientras es preparado para ingresar a su centro penitenciario. La familia ha pedido ayuda a derechos humanos y ha solicitado hasta tres cambios de penal, sin embargo no han tenido éxito.

Hasta el momento de esta publicación, la familia ni autoridades se han manifestado al respectado de la veracidad de sus declaraciones, mientras que el video original subido por El Dominguero, ya acumula cientos de miles de reproducciones.

QUIÉN ES FOFO MÁRQUEZ Y POR QUÉ SU CASO ES TAN CONOCIDO

Rodolfo “Fofo” Márquez, un influencer mexicano, fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

La condena se dictó el 29 de enero de 2025, tras un juicio en el que se le encontró culpable de agredir brutalmente a una mujer de 52 años, identificada como Edith “N”, en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México, el 22 de febrero de 2024.

El incidente comenzó por un percance vial, cuando Edith golpeó accidentalmente el retrovisor del vehículo de Márquez. Según las pruebas presentadas, incluyendo un video de cámaras de seguridad que se volvió viral, Márquez descendió de su auto y atacó a la mujer con golpes y patadas, dejándola en el suelo. El juez consideró que la agresión fue un intento de feminicidio, basándose en la violencia ejercida y el contexto del ataque.

Además de la pena de prisión, se le impuso una multa de 67,313 pesos y el pago de 277,400 pesos por reparación del daño material y moral, aunque posteriormente el monto por daño material se redujo a 36,400 pesos. La sentencia fue ratificada el 1 de mayo de 2025 por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, tras rechazar la apelación de la defensa, que buscaba reclasificar el delito como lesiones.