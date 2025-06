A youtuberos y tuiteros les pagan por difamar: Sergio Aguayo

“El ataque que vino en mi contra proviene de un sector de la 4T... fue un encargo el que recibió este youtubero de que me difamara y me acusara de ser poco serio”, señaló el periodista y académico del Colegio de México, Sergio Aguayo, quien fue víctima de una campaña en su contra.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, detalló que luego de una invitación a formar parte de la junta de gobierno del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE durante 4 años, un cargo honorífico, el pasado 13 de junio, el 20 le dijeron que ya había sido nombrado y “el 27 me dijeron que habían cometido un error que me habían dado un cargo que estaba ocupado hasta el 30 de septiembre y que me tenían que desinvitar”.

Resaltó, sin embargo, “lo que me llamó la atención es que un yutubero empezó a sacar información clasificada de dentro del CIDE y también la Secretaría de Ciencia le confirmó antes que a mí, oficialmente que me habían desinvitado”.

“Fue una campaña no iconformándose con alguna razón válida, sino acusándome de ser enemigo de la 4T, en suma, que eran razones ideológicas y criticando a la doctora Rosaura Ruiz de haberme nombrado”.

Por ello, dijo,

Estoy insistiendo en el peso que han llegado a alcanzar los youtuberos y los tuiteros que actúan de manera interesada en la mayoría de las ocasiones porque les pagan para difamar o para halagar”. “La ofensiva utiliza a terceras personas que abusan de su libertad de expresión” —

Y señaló “lo que estamos viviendo es una nueva división entre demócratas y autoritarios... yo me sigo comportando como demócrata!“.

Finalmente, dijo “me impidieron entrar a una institución en la cual iba a hacer preguntas”, reconoció el académico.