Señalamientos a 3 bancos mexicanos no es una acusación plena de tipo penal criminal: Gerardo Esquivel

En entrevista con Gabriela Warkentin el economista y exsubgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel, informó que la sanción a tres bancos mexicanos por lavado de dinero no es una acusación plena, algunos de los señalamientos no pasarán a juicio legal, el documento solo habla de indicios, en ese sentido el comunicado de Hacienda es correcto, “decir no hay pruebas”, no hay porque entrar en pánico por algo sin pruebas contundentes, hay que tomar en cuenta la dimensión política del anuncio.

“Hay preocupación por parte de Estados Unidos, podría estar ocurriendo eso, en otro momento dice probablemente hayan facilitado el tráfico de fentanilo, no es una acusación plena de tipo penal criminal solo son señalamiento sugiriendo que podría haber… se vuelve relevante lo que se aprobó ayer en senadores, puede ayudar a resolver… a lo mejor en unos días se aclara esto y se levanta la acusación, no es un juicio, es más mediático con implicaciones reputacionales”.

Esquivel señaló que Estados Unidos dio instrucciones para no realizar transacciones financieras a esas instituciones, no puede hacerle nada a los bancos porque sería un actuar extraterritorial, solo daña su reputación; Hacienda y las autoridades financieras mexicanas tienen que buscar resolver el daño, posiblemente a través de una investigación para deslindar responsabilidades, para buscar indicios que sostengan si existe alguna debilidad en el diseño institucional mexicano, si se tienen que fortalecer y si cumple con los requerimientos.

Tres dimensiones que se deben tener a consideración:

Los señalamientos podrían ser de naturaleza política por la relación con Estados Unidos, es claro que lo están usando como instrumento para ejercer presión a México en temas sobre la ley antilavado y el crimen organizado para buscar fortalecer los mecanismos de control en prácticas ilegales de financiamiento, actividades ilícitas y personas políticamente expuestas. Entender que lo que representa no es una acusación formal. La dimensión económica y las implicaciones institucionales reputacionales que se va a tener en el país; no hay que entrar en pánico porque los recursos están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que protege al depositante hasta por 3.4 millones de pesos y el sistema financiero mexicano en su totalidad está muy sólido, tiene buenos indicadores.

Síguenos en Google News y encuentra más información