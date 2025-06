SCJN confirma condena contra Luis de Llano en caso Sasha Sökol por abuso sexual

La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la cantante Sasha Sokol,y dejó en firme la condena civil contra el productor Luis de Llano por abuso sexual.

Esta sentencia marca un precedente a favor de las personas víctimas de abuso sexual, al dejar en claro que no prescribirán estos delitos, como dejó en claro el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en su proyecto de sentencia:

“Se determina que cualquier término de prescripción vulneraría los derechos de acceso a la justicia de las personas que sufrieron violencia sexual cuando eran menores de edad”. “Además vulneraría el derecho a la libertad y seguridad sexual, a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal; por ello, debe considerarse que para estos casos no debe correr la prescripción”.

La cantante habló en 2022 por primera vez del abuso que sufrió por parte de Luis de Llano Macedo, cuando fue productor de proyectos musicales en los que participaba:

“Yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con <b>Timbiriche </b>y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Cuando mi familia se enteró se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá“.

— Sasha Sökol