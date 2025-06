Imposible saber si datos preliminares por ataque en central nuclear en Irán son correctos: Benjamín Ruiz Loyola

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en armas de destrucción masiva, Benjamín Ruiz Loyola informó que es imposible que los datos preliminares del ataque de Estados Unidos a la planta nuclear de Irán sean creíbles hasta que no se realice un trabajo de análisis radiológico en la atmosfera que observe si hay un aumento de radiactividad.

Ruiz Loyola señaló que hay dos situaciones que pudieron ser posibles ante las bombas que utilizó la aviación de Estados Unidos:

Que las bombas penetraran lo suficiente para causar derrames que ocasionaran un bloqueo lo que impide el funcionamiento del tren de centrifugas que trabajan en el lugar, si así sucedió, no podría existir fuga de radiación. Que al penetrar en el tren de centrifugas se tenga una fuga de radiación.

El experto en armas de destrucción masiva dio a conocer que sí existe la posibilidad de que con demasiado cuidado transportaran el uranio, “vamos a suponer que es cierto que ya tenían uranio enriquecido 40 por ciento, la radiactividad más alta que requiere una central nucleoeléctrica”, si esto hubiera ocurrido se registraría el movimiento con fotografías de manera satelital.

“Hay posibilidad, si se movió de lugar y se llevó a una instalación super protegida y que Estados Unidos maneje una imagen satelital y sepa donde está, pero no quiere hacerlo porque no quiere causar fuga, no creo, a Trump no le importan las consecuencias ambientales”.

#AsíLasCosasConLoret | Benjamín Ruiz Loyola, experto en armas de destrucción masiva. Fue incluido por la ONU en la Comisión para el Monitoreo, la Verificación y la Inspección (UNMOVIC) de armas de destrucción masiva en Irak, en 2003.



El programa nuclear de Irán tiene que volver a construir las centrifugas, “no se pueden comprar en el mercado”, deben volver a fabricarlas principalmente con tubería de aluminio con características específicas que no se venden con facilidad, el transporte es muy complicado y más si se dificulta el acceso al área, sacar los escombros que se encuentran a una profundidad entre 50 y 60 metros por la explosión, tomaría meses y si hay fugas años, finalizó.

