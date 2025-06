Aprueban diputados nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 445 votos a favor y 37 en contra, la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los únicos legisladores que votaron en contra fueron los del PRI

Al fundamentar esta propuesta, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la morenista Jessica Saiden, aseguró que con esta nueva norma se contará con mejores estrategias de seguridad y elementos bien capacitados para enfrentar a la criminalidad y garantizar la paz.

Los legisladores MC y el PAN dieron su aval a este dictamen, luego de que se eliminó la posibilidad de que el gobierno manejara el registro de usuarios de telefonía móvil, así como el bloqueo de la señal de telefonía de los reclusorios para evitar extorsiones desde dichos centros carcelarios.

Sin embargo, el panista César Damián Retes advirtió que no se da un cheque en blanco y estarán muy pendientes de que se cumplan una mejor coordinación entre los órganos de seguridad a nivel federal, estatal y municipal, por lo que ahora ya no hay pretextos para el combate eficaz a la criminalidad.

“Hoy en este dictamen damos un voto de confianza porque no vamos a regatearle al gobierno algo que es bueno para las familias, aquí que nuestra votación no es un cheque en blanco está el PAN. Pero sepan diputadas y diputados que estaremos atentos, vigilantes y esperando los resultados. Porque ya son siete años de gobierno de Morena, al secretario García Harfuch le decimos fuerte y claro, con esta reforma no hay lugar para pretextos ni para improvisaciones ni para culpar al pasado”.

— César Damián Retes