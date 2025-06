Que legislativo defina uso de toga en SCJN: Sheinbaum

Se lavó las manos la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que dejará en el Congreso, la decisión del uso obligatorio de la toga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello ante el anuncio del próximo presidente, Hugo Aguilar, que utilizará ropa típica de pueblos originarios.

En la “mañanera” desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria afirmó que no es la toga y el birrete, lo que definen a un buen juzgador.

“No no lo hemos revisado, pero la verdad lo podemos seguir revisando… se lo dejamos al Congreso, un buen juez no se define por una toga y un birrete, se define por su conocimiento y como aplica la justicia la toga y el birrete es pues parte de un protocolo que se definió en cierta época, pero eso no define un buen juez pero miren cuántos jueces corruptos no usan toga y birrete y que andan liberando impuestos…

— Expuso