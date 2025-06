A nivel internacional, México es visto como trabajador y honesto: Claudia Sheinbaum

México fue invitado a la reunión de los Siete Países más desarrollados del mundo (G7), que tuvo lugar en Canadá, por la fuerza que el pueblo de México le da a su presidenta, presumió la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al encabezar la supervisión de obra del Hospital General Doctor Agustín O’Horán en el sur de Mérida, Yucatán, en lo que fue su tercer visita a esta entidad del sureste mexicano desde que inició su administración, Sheinbaum Pardo dijo que a nivel internacional el pueblo de México es visto como uno justo, digno, honesto, trabajador, que da ejemplo aquí en México, y también de ejemplo allá en los Estados Unidos.

En otros temas, la titular del Ejecutivo Federal, rechazó las versiones en torno a la falta de electricidad y apagones en la llamada “Ciudad Blanca” y en otras partes de la Península de Yucatán, problemas que según reportes se han intensificado con las altas temperaturas y se atribuyen a la insuficiente infraestructura eléctrica y a la falta de mantenimiento.

“Por cierto, que aprovecho para decir que la campañita esta que traen de que no hay electricidad, de que no hay suficientes plantas de abastecimiento, nada que ver. Hay un programa de mantenimiento normal de Comisión Federal de Electricidad que realiza”.

“Hay suficiente energía eléctrica para Yucatán, y va a haber más porque viene el gasoducto, y también una nueva planta de abastecimiento de energía para que no haya propaganda, que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, el pueblo lo sabe, pero hay que decirlo, porque si no luego se van con la finta también, porque les gusta hacer propaganda política, no información, sino propaganda”.

— Claudia Sheinbaum Pardo