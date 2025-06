Anuncia Sheinbaum dos decretos en apoyo a maestras y maestros

Este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum firmó dos decretos que dijo, avanzan en los compromisos hechos al magisterio en materia de movilidad y edad para jubilación.

Desde Palacio Nacional, la primera mandataria indicó que ambos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación a más tardar este martes y permitirán entre otras cosas dar reversa a las reformas durante el gobierno de Felipe Calderón, como el aumentar la edad de jubilación hasta llegar a una edad necesaria de 60 años.

“Fue parte de lo que se diálogo también con la CNTE, no solamente se congela la edad de jubilación, de los que no entraron a cuentas individuales, sino que se va a ir disminuyendo a partir del 2028. Este es un acuerdo que tomamos y el día de hoy va a salir publicado. Es importante para todos los que nos escuchan, que tienen que cumplir las maestras y los maestros 30 años en el caso de hombres, de haber trabajado como maestras y maestros, y 28 años en el caso de mujeres. Lo que estaba pasando es que, aunque cumplieran 30 años cada año o cada dos años aumentaba la edad de jubilación ahora no sólo se congela, sino que disminuye hasta el 2034”.

Por otra parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, explicó que, para facilitar el cambio de centros de trabajo de los docentes, para acercarse a la comunidad donde viven o donde nacieron.

Detalló que con esto se eliminan restricciones del sistema USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros), para regular también los ascensos donde ahora se tomará en mayor consideración, la antigüedad de las y los maestros tal como aseguró, plasmaron los trabajadores de la educación en una encuesta realizada por la SEP.

Además, refirió que las asignaciones se darán tras el anuncio de cada plaza a través de un mecanismo presencial y publico con representación sindical.

