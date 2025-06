“Ley silla” no es una ocurrencia de la 4T: Profedet

La llamada “Ley silla” que entró en vigor el pasado martes 17 de junio es una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual establece la obligación de los empleadores de proporcionar a su personal un asiento o silla adecuada para que puedan descansar durante su jornada laboral, sobre todo si permanecen de pie continuamente , aclaró el titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) doctor Plácido Morales Vázquez.

En entrevista para W Radio, el procurador Federal de la Defensa del Trabajo, agregó que el objetivo de esta nueva disposición, es prevenir afectaciones a la salud como várices, problemas circulatorios, fatiga muscular o lesiones articulares, las cuales son comunes en trabajos de larga duración sin acceso a descanso físico, pero rechazó que sea una puntada u ocurrencia de las autoridades.

“Yo creo que hay que partir de que un trabajador de mostrador o un trabajador de maquila que está de pie de continuo 4 o 5, si no es que a las 8 horas, aunque tome tiempo para ir al sanitario o ir a sus alimentos, yo creo que eso no es puntada. Le llamaron ley silla, pero en un tiempo razonable, como está planteado el proyecto de ley, las personas tienen que tener un momento de descanso, tal y como está descrito, en una silla con respaldo para que pueda haber un relajamiento y luego pueda continuar sus labores. Con la ley silla se evitarán males de columna, males circulatorios, lo que diagnostica el sector de salud, así que no es de ninguna manera ninguna ocurrencia, ni mucho menos lo que dicen ”, reiteró el doctor Plácido Morales titular de la Profedet.

Y es que en un recorrido realizado por W Radio en centros comerciales, tiendas, departamentales, tiendas de autoservicio y otros comercios se pudo constatar que la mayoría de las y los y trabajadores si tienen su “sillita” o un banco para sentarse, mientras no hay actividad comercial, esto en algunos establecimientos de comida rápida...

“Hola, ¿tú trabajas aquí en Kentucky?... Sí, dígame señor... ¿te dan descanso?... Sí... ¿Sí sabes que entró en vigor una ley que se llama la ley silla, que tienen mínimo que darte 5 minutos de descanso... Sí, sí sabía... ¿Y sí se los dan?... Sí. ¿Tienes, por ejemplo, una silla para sentarte?...Sí... ¿Qué opinas de esto?...Que está muy bien”.

En cambio, en algunas tiendas departamentales la situación es distinta, según nos comentó una trabajadora...

“¿Cuánto le dan de descanso?... 15 minutos, O sea, de comida nos dan una hora. Es muy diferente el descanso que la comida... ¿Usted sabe que entró en vigor una ley que se llama Ley Silla...? Sí... ¿Y aquí la aplican?...no... ¿Por qué?... Porque aquí el reglamento o las leyes se las pasan por el arco del triunfo , perdonando la palabra”, refirió la trabajadora.

Aunque especialistas han recomendado que, para prevenir daños físicos, se debería procurar que las personas puedan sentarse al menos cinco minutos cada hora, especialmente en jornadas que superan las seis horas continuas.

Doña Julita de 83 años ya jubilada, trabajó por más de 3 décadas en una fábrica de galletas , su labor la realizaba de pie y como consecuencia ahora padece de várices, hoy en día vende comida fuera de una tienda de autoservicio para los empleados que salen a comer...

“Oiga, ¿y cuánto tiempo trabajó usted ahí?...Yo trabajé 33 años... ¿y parada?... no, como unos 18 años, algo así, parada de pie. De 8 de la mañana a 4 es el turno, normal de las fábricas; como nos daban a destajo que le llaman, me hacía dos turnos, me pagaban dos turnos en uno... ¿Pero no se sentaba para nada?... No, no, no, no, ¿cómo?... ¿Y qué consecuencias le trajo tanto tiempo estar parada?.. Oye, sí, ahí están las consecuencias, las de las várices”, lamentó doña Julita.