La calificación de futuros jueces y magistrados cuestiona la legalidad de la elección judicial: Martín Faz

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Martín Faz, habló sobre el promedio de las magistradas y magistrados de tribunales colegiados de circuito y de juezas y jueces de juzgados de distrito y dijo que “las cosas fueron muy extrañas”, el Comité de Evaluación debió analizar la legibilidad, el Instituto se dio cuenta al momento de validar “que no hicieron bien su trabajo” y puntualizó que no puede repetirse el modelo de la elección judicial para el futuro.

“Nos toca mostrar hallazgos, yo he tratado de poner sobre la mesa que en los resultados hubo un claro impacto que ocurrió a través de acordeones y que ese impacto pone una sombra de duda sobre el elemento fundamental que es el voto, que sea libre y autentico, por eso con cuatro más de mis colegas acordamos no validar elección”.

Faz comentó que resulta difícil hacer una evaluación estando dentro del INE y señaló que él voto en contra de aprobar la elección judicial, no se ocultaron los hallazgos, se habló sobre el impacto que tuvieron los acordeones, “fuimos minoría, cinco que pensamos que con estos elementos no se le podía dar validez, y fueron seis que consideraron que sí, mi respeto a sus opiniones”.

“Las combinaciones posibles eran muy variadas, en el caso de la Suprema Corte eran más… En todas existían una posibilidad amplísima de combinaciones, desde luego menos cargos las combinaciones son menores, en el caso de la Corte es tremendo”.

Sobre la calificación de los candidatos había algunos con 7.9 de promedio, la metodología que presento la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos hacía redondeos extraños, “dijimos esto no puede ocurrir”, no se apegaba a los requisitos constitucionales los cuales dicen que deben tener como promedio 8 y para alguna especialidad que es en la que se está compitiendo 9, “dijimos no es la metodología adecuada” y debemos revisar más de 800 expedientes remitidos por el Senado, algunos incompletos difíciles de entender.

El consejero del INE señaló que quien evaluó los requisitos fue el Poder Ejecutivo y Legislativo a través de una tómbola, el modelo electoral ha costado décadas y este proceso pone en alto riesgo la integridad electoral del sistema.

Síguenos en Google News y encuentra más información