Sheinbaum no aceptó reunión con Trump en Washington… buscarán acuerdo general

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la primera mandataria brindó detalles de su participación en la Cumbre del G7, realizada en Canadá y sobre todo la plática telefónica de 20 minutos que dijo, tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien dijo, declinó su invitación para hacer una parada en Washington para platicar cara a cara de los temas de interés de los dos países

“Primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo no puede pasar por Washington de regreso a México, le dije bueno no lo tengo planeado y además pues hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos… y entonces le planteé porque no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad con migración y también con comercio, eso no tiene nada que ver con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio que se mantiene el tratado que en todo caso, se revisará, sino que en este momento podamos llegar a un acuerdo general”.

No se trataron asuntos específicos como los aranceles al acero y aluminio y a pesar que dijo por ahora no tiene contemplado el acercamiento con Trump, no descartó que pudiera ser invitado a nuestro país. La presidenta de México, anunció que este viernes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para encontrarse con el titular de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. Otro tema que no se tocó en la llamada fueron las protestas contra las redadas en el país vecino, de las que nuevamente se dijo contra la violencia.

“Es una provocación… uno siente orgullo cuando ve la bandera izarse frente a una injusticia, la violencia no es la forma, nosotros no podemos caer en ninguna provocación. No podemos enaltecer una escena violenta en donde se usa la bandera, eso no, tiene toda la facha de provocación, se parece un montaje para ser mal ver mal los mexicanos, o justificar acciones más violentas… de este tema en particular no, hable la importancia que debe haber del reconocimiento a los mexicanos que trabajan honestamente en los Estados Unidos”.

La presidenta Sheinbaum se dio tiempo de responder a las críticas sobre su viaje, aclaró que optó por vuelos comerciales, para conocer la opinión del sector que utiliza este transporte.

“Quien no está de acuerdo va a utilizar cualquier argumento para criticar… yo creo que hay una parte importante de viajar en vuelos comerciales, uno se aísla cuando vuela en vuelos de la Defensa, los uso y uso los vuelos de la Marina, muchas veces cuando voy a transportarme en el país y que no hay vuelos comerciales o que voy a quiero recorrer tres estados en un fin de semana, porque salimos siempre viernes sábado y domingo… pero viajar en vuelo comercial da una idea también de la recepción que tiene la ciudadanía, aunque es un sector el que vuela en el país… entonces también es importante pues esta comunicación con la gente”.

También habló así de quienes dijo, se alegraron de la cancelación de la reunión con Trump en el G7.

“Pues en el fondo es ignorancia o querer tergiversar la realidad para decir que Trump se fue, el presidente Trump se fue para no reunirse con nosotros, es un absurdo… si no ni siquiera se hubiera llevado a cabo la llamada, pues él se retiró y dio los argumentos y vimos todos sus publicaciones en su red social muy preocupantes la verdad por la situación en Medio Oriente y esta guerra que hay entre Israel e Irán… es como no sabemos ni qué adjetivo ponerles pero es mucha ignorancia”.

Por otro lado, Sheinbaum Pardo hizo un balance positivo de todas las charlas y reuniones bilaterales que tuvo con diversos jefes de Estado en el G7, incluso aseguró que hubo alabanzas de lo que actualmente se hace en el país.

“Pues todos ven a México muy bien, hubo muchos reconocimientos algunos hasta alabanzas de lo que está pasando en México de la importancia de lo que está ocurriendo de la importancia económica que tiene nuestro país de todos, todos hablaron muy bien de México, realmente algunos no lo quieren creer, les molesta, pero México es muy bien visto en todo el mundo, somos un gran país, que no haya estos complejos de los presidentes de antaño que no querían a México, no se sentían orgullosos”.

Durante nuestra participación en la Cumbre del G7, llamamos a trabajar con firmeza por la paz; México ha sido históricamente un país promotor del diálogo, del desarme y del respeto a la soberanía de los pueblos. La política se inventó para construir puentes y soluciones. pic.twitter.com/MXQIMRitfZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 18, 2025

Y señaló que en esta cumbre logró diversos acuerdos con los jefes de estado primero para la realización de la Cumbre por el Bienestar, con el presidente de la India, Narendra Modi quien dijo, se convino buscar inversiones conjuntas en materia de medicamentos, también refirió, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aceptó visitar México en octubre además que con el primer ministro de Canadá, Mark Carney habló de los acuerdo comerciales y ampliar las inversiones en nuestro país, por último también platicó con el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres sobre la construcción de la paz y hasta algunos proyectos con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, aunque enfatizó, no sobre créditos.

Por último, la jefa del Ejecutivo Federal, asistirá a más foros internacionales en lo que resta del año pues enfatizó, hay muchos asuntos que resolver en México.

Conferencia de prensa matutina. Miércoles 18 de junio 2025 https://t.co/KYzJ5wER3q — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 18, 2025

