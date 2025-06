Gobierno comienza acciones por impacto de Huracán Erick… pide Sheinbaum cuidados

Llamó la presidenta Claudia Sheinbaum un especial cuidado a los habitantes de los estados de Oaxaca y Guerrero ante la llegada inminente del huracán Erick que se prevé incremente su intensidad a categoría 2 en las próximas horas.

Durante la mañanera, la Primera Mandataria, señaló que ya están en operación los planes DN-III-E y Marina, sin embargo, destacó, que de pedir las autoridades a las familias, que evacuen, lo hagan por su propia seguridad.

“Y está ya desplegado el Plan DN-III, el Plan Marina, como ustedes escucharon, todas las áreas de protección civil, municipales, estatales y federales. Y a la población decirle que se mantenga atenta a la comunicación oficial, resguardarse en sus casas, no salir, si están en zonas bajas, cerca de ríos, cerca de cauces, es mejor que vayan a los refugios ya dispuestos, a los albergues que ya están dispuestos para esta situación, y todas aquellas personas que tienen embarcaciones que no salgan, que no permanezcan en sus embarcaciones, y por supuesto estar atentos a toda la información”.

Previamente, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dio a conocer que aún no se define en qué punto tocará tierra el huracán Erick, aunque, puntualizó, podría afectar 22 municipios en Oaxaca y 10 en Guerrero.

“Tenemos veintidós municipios ubicados en el estado de Oaxaca que podrían tener la presencia de fuertes lluvias. Aún no está definido el ingreso del huracán, pero puede ser entre San Pedro, Mixtepec y Acapulco. Veintidós municipios de Oaxaca y diez del estado de Guerrero” — Detalló Urzúa.

En videollamada, la funcionaria explicó que 8 mil 231 elementos de la Defensa y 9 mil 071 elementos de la Marina ya están desplegados en Oaxaca y Guerrero, número que se incrementará en las siguientes horas.

La gobernadora de Guerrero, Evelin Salgado, informó que en la entidad se tomó la decisión de suspender clases en todos los niveles educativos.

En tanto, el mandatario estatal de Oaxaca, Salomón Jara informó que se suspendieron actividades en las escuelas de 43 municipios.