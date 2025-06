Valeria Stoopen y las verdades incómodas: lo que nadie nos dijo

En su visita al programa Martha Debayle en W, la escritora y comunicadora Valeria Stoopen, mejor conocida en redes como L’Amargeitor, presentó su nuevo libro: Las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero que no son ciertas (Editorial Aguilar). Un título que, como ella misma explica, es un ejercicio de humor y honestidad que invita a repensar lo que creemos saber sobre la vida, el género, la maternidad, el amor y mucho más.

El rey también puede ser mujer: romper estereotipos

Uno de los momentos más potentes de la conversación fue cuando Stoopen cuestionó la narrativa dominante de que la figura del “rey” siempre es masculina. “A veces, el rey es mujer”, sentenció, con el aplauso de Martha Debayle. En un mundo donde históricamente los modelos de poder han sido masculinos, Stoopen propone una visión más inclusiva, donde el género no determine el valor ni el liderazgo.

Maternidad sin filtros: entre el amor y el agotamiento

La autora también desmonta uno de los mitos más arraigados de nuestra cultura: que tener hijos es una experiencia siempre maravillosa. “Tener hijos no es divertido. Te cambian la vida, pero también te agotan hasta las pestañas”, dijo con su característico sarcasmo. Lo dice desde el amor, pero también desde la honestidad emocional, esa que pocas se atreven a verbalizar.

Además, invita a ver a los hijos no como extensiones de uno mismo, sino como personas autónomas, con sus propias ideas, decisiones y vida.

La trampa de la motivación: constancia ante todo

Otro de los grandes temas abordados fue la falacia de la motivación constante. Stoopen y Debayle coincidieron en que no se trata de esperar el momento perfecto o el ánimo ideal para actuar, sino de desarrollar disciplina. “La adultez es darte instrucciones a ti mismo. Nadie nos dijo eso”, señaló la autora, dejando claro que detrás de cada logro hay trabajo diario, decisiones conscientes y mucha fuerza de voluntad.

Amar sin garantías: el desapego como filosofía de vida

El libro también critica frases comunes como “Si regresa, es tuyo. Si no, nunca lo fue”. Para Stoopen, nada ni nadie es de nadie. La vida está llena de pérdidas, ciclos que terminan y aprendizajes que solo llegan con el tiempo. La impermanencia es una constante y soltar es parte fundamental del crecimiento.

Los amigos: el verdadero príncipe azul

Una de las reflexiones más entrañables del programa fue sobre la amistad. “El rey eres tú, pero el príncipe azul son los amigos”, dijo Valeria. En momentos de crisis, cuando la vida se pone difícil, los amigos se convierten en esa tabla de salvación que te permite seguir a flote. Son el mejor regalo para celebrar la vida y el mejor escudo para enfrentarla.

Hablar de dinero y salud mental: las materias pendientes

En tono crítico y con mucha ironía, Stoopen lamentó que en la escuela no se enseñe lo realmente útil: educación financiera y salud mental. “¿Por qué no nos enseñaron a hacer una transferencia, a invertir o a abrir una cuenta de cheques?”, cuestionó. Asimismo, denunció el estigma que persiste en torno a ir a terapia o tomar medicamentos psiquiátricos.

Divorciarse sin culpa: reinventarse también es éxito

Con valentía, la autora compartió su propia historia de vida: la muerte de su padre y su divorcio tras 25 años de matrimonio. “Creí que me iba a morir, pero hoy soy más feliz”, confesó. Para Stoopen, reinventarse después de una ruptura no solo es posible, sino necesario. El mensaje es claro: no hay que vivir a medias, ni por miedo, ni por costumbre.

Una invitación a cuestionarlo todo

El libro Las cosas que no nos dijeron es una celebración al derecho de cuestionar lo aprendido, de desaprender lo que ya no sirve y de reaprender desde la experiencia, el sentido común y el amor propio.

Con su estilo directo, sarcástico y profundamente humano, Valeria Stoopen no solo pone sobre la mesa conversaciones necesarias, sino que también nos recuerda que, aunque nada es para siempre, siempre se puede volver a empezar.

