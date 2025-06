Celebra Segob foros por “Ley Censura” en Puebla… “gobierno en contra de la censura”

Al afirmar que este gobierno se mantiene en la línea de las libertades y derechos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dio su visto bueno a la convocatoria que este lunes hizo el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta para realizar foros para analizar la reforma al Código Penal estatal y que ha sido llamada ‘Ley Censura’. Al crear el delito de ciberasedio.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, a pesar de que, dicha modificación ya se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la funcionaria consideró que es bueno el llamado a establecer foros que de acuerdo al mandatario estatal, podrían darse en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, asociaciones de padres de familia, organismos de derechos humanos y colegio de abogados.

“Absolutamente, estamos en contra de cualquier intento… y por cierto que se me hizo bien la iniciativa que tomó el Gobernador de enviarle al Congreso de Puebla una cordial invitación para que revisen lo relativo al artículo que ha causado polémica , sobre el ciberacoso. Me parece muy importante que participen, pues toda la sociedad poblana, y la de México la que así consideraría, sobre este tipo de artículos que han aprobado en el congreso del Estado”.

A consideración de la titular de Gobernación, la invitación del gobernador Armenta, no llega tarde a pesar de la lluvia de señalamientos y comentarios de preocupación de organizaciones como Artículo 19 y Red de Periodistas Puebla que la consideraron un riesgo para la libertad de expresión.

“Creo que debe ponerse a consideración de la población… pues a mí lo que me pareció bien es que; se diga que se someta a una revisión de la población, más que una posición sobre un artículo específico, nosotros lo decimos en el gobierno de México en general no: a la censura, me parece que en cualquier momento es bueno para corregir, lo único que uno tiene que estar esté atento es a decir, en este tipo de decisiones, veamos si se puede revisar y si es necesario corregir”.

Insistió que el gobierno de la Cuarta Transformación de ninguna manera estará a favor de censurar a cualquier medio de comunicación.