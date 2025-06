Legisladores de oposición se niegan a firmar pronunciamiento a favor de migrantes mexicanos en EEUU

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reveló que no se logró un acuerdo para que el Congreso de la Unión emitiera un pronunciamiento conjunto en defensa de los migrantes mexicanos, porque MC, PAN y PRI se negaron a firmar el documento.

El legislador morenista lamentó que los opositores ni siquiera revisaron el contenido para sugerir alguna modificación a la misiva que se enviaría al Parlamento estadunidense, simplemente lo rechazaron sin más.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/mlSRcg31KI — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 12, 2025

“Lamentablemente no se logró el acuerdo para enviar una misiva de todos los grupos parlamentarios del Congreso, para hacerles notar que es una medida bárbara que afecta a los mexicanos, pero vamos a usar la vía diplomática para convencerlos , por la vía legislativa, no abonamos por la violencia pero si por el respeto a todos estos mexicanos que están siendo vejados, humillados perseguidos y encarcelados”. — Ricardo Monreal

En conferencia de prensa, el también líder de Morena en San Lázaro, consideró un error de los diputados de oposición haberse negado a emitir dicho pronunciamiento formal en favor de los paisanos que están siendo reprimidos por las autoridades norteamericanas

“Hace dos días yo les dije que había una propuesta para presentarla en la Permanente y en la Permanente no estuvieron de acuerdo algunos partidos y no se logró, no quisieron firmarla, ni siquiera modificarla”.

“Es una posición de los partidos de oposición que no quisieron firmar la misiva de defensa a favor de los connacionales que estaban sufriendo. Nosotros la vamos a enviar, somos mayoría legislativa, creo que los partidos de oposición se están equivocando al no respaldar a los mexicanos que sufren en los Estados Unidos”. — Ricardo Monreal

Ricardo Monreal dijo confiar que en el posible encuentro entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump en Canadá en el marco de la Cumbre del G-7, puedan resolverse los diferendos en materia migratoria y se logre respeto a los derechos humanos de los mexicanos que laboran en la Unión Americana.

