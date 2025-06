“¿Adivina qué? el impuesto a las remesas acaba de subir un 5%”, responde Schmitt a Noroña

El senador estadounidense Eric Schmitt refutó al presidente del Senado Mexicano, Gerardo Fernández Noroña por burlarse de su iniciativa de imponer “un gran y hermoso arancel” a las remesas de los connacionales.

Ayer Noroña soltó la carcajada y se burló en plena conferencia prensa al referirse a la iniciativa de Schmitt, hoy el legislador norteamericano le contesta que para su sorpresa el impuesto a las remesas sube de 3.5 a 5 %.

En sus redes sociales Eric Schmitt, senador republicano, escribió:

“El presidente del Senado mexicano está muy molesto por mi proyecto de ley para cuadruplicar el impuesto a las remesas.

En una conferencia de prensa ayer, se rio de la idea.

¿Adivina qué? El impuesto a las remesas acaba de subir un 5%. —

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña más allá de buscar un diálogo parlamentario binacional, condenó las redadas contra migrantes y se rio de la idea de poner 20 por ciento a las remesas a partir del 1 de enero del 2026.

“Hay ya un senador que está proponiendo poner 15 por ciento a las remesas, jajajajajajaja, hay senador, estás viendo y no vez, no me acuerdo cómo se llama”, expresó Gerardo Fernández Noroña.