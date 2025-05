Reitera Sheinbaum su rechazo al impuesto a las remesas

Al sostener un encuentro público para explicar los proyectos prioritarios del Gobierno federal en San Luis Potosí, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a la intención de gravar las remesas que envían nuestros connacionales que trabajan en Estados Unidos a sus familias en México con un 3.5 por ciento y volvió a advertir que si esto sucede, habrá movilizaciones de protesta.

“Entonces hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá muchos de ellos incluso ya tienen la doble nacionalidad y siguen ayudando a sus familias, porque las mexicanas y los mexicanos somos solidarios, le enviaran cartas correos electrónicos en sus redes sociales a los senadores para que les digan que no estamos de acuerdo con eso y vamos a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar porque no queremos que haya impuestos a la remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México que atienden a los más necesitados”

Ya entrada en gastos, Sheinbaum Pardo reiteró que a nuestros paísanos en el vecino país del norte los considera héroes de la patria, porque aparte de haberse ido allende nuestras fronteras no sólo ayudan a sus familias sino que siguen ayudando a su país y subrayó que la economía de Estados Unidos no sería lo que es, sin el trabajo de los mexicanos que residen en suelo norteamericano...

“Pero además no sólo sostienen la economía de México sino también sostienen la economía de los Estados Unidos; que se oiga bien y que se oiga fuert,e Estados Unidos no es lo que es si no fuera por las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”

