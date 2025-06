La CNTE puede decir… enterrarse en una oficina no es opción: Sheinbaum a CNTE

La presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó que se buscará escuchar a las y los maestros, no a las cúpulas de la CNTE y el SNTE. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a la advertencia lanzada por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que anunciaron una pausa a las movilizaciones realizadas las últimas semanas en distintos puntos del país, con la advertencia que volverán con más fuerza para insistir en la exigencia de la abrogación de la reforma a Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de 2007.

En la mañanera desde Palacio Nacional la Primera Mandataria informó que será el titular de la Secretaría de Educación Pública quien siga con los acercamientos con maestras y maestros del país a través de las mesas tripartitas que trabajan el Gobierno Federal, el estatal y los representantes del magisterio a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) además refirió que enviará esta semana el decreto para modificar la edad de jubilaciones.

“Que va a salir esta semana el decreto al que me comprometí desde hace tiempo que tiene que ver con la edad de jubilación de aquellos que se quedaron en el décimo transitorio … ellos pueden decir y repito es importante quién es representante de su sección sindical y quién no, por ejemplo en la Ciudad de México creo que el 1% de las escuelas se fueron a paro, la gran mayoría siguió laborando, entonces lo he mencionado, nuestra consigna siempre fue pensiones dignas y en la medida que se pueda hacer lo vamos a seguir trabajando”.

Después de cancelar su gira de trabajo por Guerrero por la escala de protestas y avisó la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero (CETEG) de intensificar las manifestaciones, Sheinbaum Pardo afirmó que a pesar de ello no modificará la forma de trabajo.

“Estuve no recuerdo la semana antepasada en un evento y hubo maestros y maestras de la CNTE que se manifestaron y lo que se busca, pues es el respeto siempre a las otras personas, porque hay personas que van a escuchar la asamblea y siempre pregunto, pues quién quiere escuchar la asamblea y también se les atiende, es parte de recorrer la otra sería encerrarse en la oficina y esa no es alternativa para nosotros, nosotros somos un gobierno de territorio y vamos a estar cerca de la gente siempre”.

Si bien dijo seguirán las pláticas y negociaciones, enfatizó que a su administración no le interesa escuchar a las cúpulas, sino a los trabajadores de la educación.

“Fíjate la propuesta que nosotros le hicimos, tanto a la CNTE , como al SNTE y a los maestros de México, que para discutir la promoción de los maestros y maestras abramos una discusión desde abajo con las maestras y maestros, no queremos acordarlo con las cúpulas sindicales ni con la SNTE ni con el CNTE, queremos que opinen las y los maestros de México y que se discuta escuela por escuela y lo que orienten los maestros de México eso es lo que va a ser”.

La Jefa del Ejecutivo Federal justificó así su propuesta hecha en campaña, de eliminar la reforma de 2007, uno de los principales reclamos de la CNTE.

“En aquel momento no existía el Fondo de Pensiones para el Bienestar hoy existe y el Fondo recupera las pensiones de las maestras y los maestros que están en cuentas individuales, ¿todavía se puede perfeccionar? Sí, pero en aquel momento no existía la pensión digna que quedó al final del gobierno del presidente López Obrador a través de este esquema entonces es distinto el momento donde dije ese posicionamiento a lo que existe ahora que es la recuperación de las pensiones de las maestras y maestros de México”.

Reiteró que el interés de su gobierno será resolver asuntos relacionados con mejorar la educación del país sin dejar de lado el cumplimiento de derechos de maestras y maestros.