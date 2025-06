Ataques de pánico: cómo identificarlos, enfrentarlos y buscar ayuda profesional

¿Qué es un ataque de pánico?

Un ataque de pánico es una reacción física y emocional intensa que aparece de forma repentina y provoca síntomas como taquicardia, falta de aire, sudoración, mareo y una abrumadora sensación de muerte inminente. En entrevista con Martha Debayle en W, el terapeuta Mario Citalán explicó que muchas personas acuden a urgencias sin saber qué les ocurre y reciben diagnósticos erróneos como “nervios” o “estrés”.

¿Por qué ocurren los ataques de pánico?

Según Citalán, el cuerpo entra en modo de emergencia por un mal funcionamiento del sistema de respiración. Al hiperventilar, se pierde dióxido de carbono, lo que afecta al hipotálamo y genera una respuesta desproporcionada del sistema nervioso. Lo más complicado es que el detonante suele ser inconsciente, producto de memorias o traumas almacenados desde la infancia.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

Estudios recientes realizados por Smart Apps revelan que los jóvenes menores de 35 años son los más propensos a sufrir ataques de pánico, debido a altos niveles de ansiedad acumulada y pocas herramientas de regulación emocional. Sin embargo, no todos los pacientes con pánico tienen trastornos de ansiedad generalizada: muchas veces, solo necesitan aprender a gestionar el estrés diario.

¿Cómo se puede controlar una crisis de pánico?

Citalán destacó que uno de los métodos más efectivos es centrarse en la respiración consciente. Respirar lento y profundo permite regular el cuerpo y reducir el impacto fisiológico. También es útil moverse: caminar, balancearse o cambiar de entorno ayuda a desfocalizar la atención y romper el ciclo de pensamiento negativo.

¿Los ataques de pánico tienen solución?

Sí. Con el acompañamiento adecuado, los ataques de pánico pueden tratarse y controlarse. La clave está en combinar terapia psicológica con, si es necesario, apoyo farmacológico. Los tratamientos pueden incluir ansiolíticos o antidepresivos, según el caso. “Reconocer que necesitas ayuda y pedirla es el primer paso para recuperar el control de tu vida”, señaló Citalán.

Prioricemos la salud mental

La conversación concluyó con un poderoso mensaje: no hay que normalizar vivir con miedo. Si estás pasando por episodios de pánico, no estás solo. Acude con un terapeuta o psiquiatra. La salud mental no es un lujo, es una necesidad. Y sí, tiene solución.

