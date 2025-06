Inicia jornada electoral del Poder Judicial en la CDMX

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México dio inicio a la jornada electoral en la Ciudad de México, donde se van a elegir a 98 cargos del Poder Judicial capitalino: cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 34 magistrados y 98 jueces, c ompetirán por estos puestos 607 candidatos.

Se instalarán 6 mil 134 casillas a donde podrán acudir para emitir su voto, 7 millones 973 mil ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Al inicio, la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) Patricia Avendaño Durán, hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a las urnas este domingo.

Previamente, en entrevista, afirmó que es válido que los capitalinos lleven sus propias anotaciones y que ella misma las llevará dada la complejidad de la elección.

“Son muchos números para memorizar.... aquí el tema es que las personas están en pleno uso de su decisión de usarlos o no. A lo que me refiero es que lo que constituye un delito es que alguien esté distribuyendo este tipo de acordeones. Nosotros estamos invitando a la ciudadanía a que no dejen que alguien incida en su determinación , que tomen sus propias decisiones, que revisen sus propuestas”.

La consejera calculó que un votante podría tardar entre 12 y 14 minutos en emitir su sufragio “ pero siempre y cuando hayan revisado previamente los perfiles porque si llegan a ver todos los nombres y emitir un tanto al azar puede ser un tanto más complejo”.

Dijo que el Instituto ya ha presentado dos denuncias por el caso de los acordeones ante la Fiscalía local.

En la sesión, la consejera presidenta sostuvo que entregará buenas cuentas a pesar “del poco tiempo y el poco recurso” que se les dio para la organización de estas elecciones.