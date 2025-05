Llama la presidenta Sheinbaum a participar en la elección judicial del próximo domingo

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó este viernes a los mexicanos a salir a votar en la elección judicial que se celebrará este domingo primero de junio.

La mandataria se dijo segura de que en la primera elección del Poder Judicial habrá una participación muy importante del pueblo de México.

Al inicio de la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo preguntó a los reporteros si estaban listos para votar.

“¿Ya listos para el domingo, quién va a votar? Ya me dijeron que sí puedo hablar de eso, pensaba que ya no se podía hablar desde ayer de la elección, pero si se puede hablar lo que no se puede decir, pues ya nada de la campaña de ningún candidato, candidata, entonces aprovecho para decir a votar a todos”, dijo.

La mandataria confió en que a pesar de la presencia de los profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, en la Ciudad de México, la elección se lleve a cabo de forma pacífica.

Confió en que los integrantes aprueben la propuesta del gobierno para que retiren su paro y consideró que si la CNTE boicotea la jornada electoral estaría actuando en contra la libertad del pueblo de México.

“Esperemos que no, y que consulte esta propuesta, que la verdad es un esfuerzo extraordinario que se está haciendo y lo estamos haciendo porque creemos en los maestros y en las maestras creemos en educación pública, lo que no nos parece, pues es estos actos violentos y la afectación que están en la ciudad de México, cuando hay diálogo”, insistió.

Aseveró que el gobierno federal, a través de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y el ISSSTE se encuentra a la espera de que este sábado se conozca la respuesta del magisterio disidente sobre las propuestas que puso en la mesa de negociación esta semana.