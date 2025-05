No caeremos en provocaciones: Sheinbaum a CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que no habrá represión en contra de los maestros de la CNTE, "no caeremos en provocación".FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

No habrá represión, fue lo que reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a las movilizaciones que han causado afectaciones en la Ciudad de México por bloqueos y protestas de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Durante la mañanera, al ser cuestionada el número de estudiantes afectados por el paro de labores , así como otros habitantes de la capital, la Primera Mandataria, lamentó las molestias, sin embargo, advirtió que no se caerá en ninguna provocación para actuar en contra de las manifestaciones.

“Sí, ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión, primero, porque no creemos en ello y segundo porque sería lo que estuvieran esperando, entonces nosotros no vamos a caer en provocaciones y ya van a informar de su lado, bajo otra conferencia o comunicado, ya directamente el secretario de educación, la Secretaría de gobernación y el director del ISSSTE, que son quienes han estado atendiendo junto con un equipo de la Secretaría de Hacienda”.

Sheinbaum Pardo evitó hablar de algún resultado de la reunión entre los integrantes de la Coordinadora y las autoridades federales, ya que dijo, aún debe definir el magisterio en sus asambleas.

“Van a informar aparte la Secretaría de gobernación, el secretario de educación y el director del ISSSTE sobre las propuestas que se les hicieron, ellos están entiendo en asambleas para poder tomar en cuenta esta propuesta que se hizo, entonces ya lo informaron los secretarios”.